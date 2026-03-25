Alsnog 21 stemmen voor Thomas: 'Op het stembureau hebben ze zitten slapen'

Kandidaat-raadslid Thomas van Os van Gemeentebelangen Heusden was er heilig van overtuigd dat er fouten waren gemaakt bij het stemmen tellen afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt te kloppen: zijn 21 stemmen waren per ongeluk bij iemand anders beland.

Trok aan de bel Het kandidaat-raadslid was daarom verbaasd toen hij in het proces-verhaal van het stembureau zag dat hij geen stemmen had gekregen. Hij wist naar eigen zeggen meteen dat het niet klopte en trok aan de bel bij de gemeente. Een hertelling volgde.

Thomas was naar dorpshuis 't Patronaat in Nieuwkuijk gegaan en had op zichzelf gestemd. Ook zijn vrouw kleurde het bolletje rood bij zijn naam, vertelde hij eerder tegen Omroep Brabant.

21 stemmen zijn nu alsnog naar Thomas gegaan, die op nummer 8 op de kieslijst stond. "De stemmen zijn per ongeluk naar iemand anders gegaan. Dat is hersteld", zegt een woordvoerder van de gemeente Heusden.

Voor Van Os komt die boodschap niet als een verrassing. Toch voelt het voor hem als een opluchting. "Ik wist honderd procent zeker dat het fout was gegaan", reageert hij. "Mensen uit de buurt zeiden ook 'Ik weet zeker dat ik op jou heb gestemd'."

Rechtgezet

Zijn 21 stemmen waren bij Sander Hoogendoorn terechtgekomen, die een plek boven hem stond. Een vergissing die Van Os al had verwacht. "Op het stembureau hebben ze zitten slapen", zegt hij. "Ik wilde gerechtigheid. Het is nu gelukkig rechtgezet", vertelt hij met een tevreden toon.

In totaal hebben 155 inwoners van de gemeente op hem gestemd. Ondanks dat donderdag pas de officiële uitslag bekend wordt, weet Van Os al te melden dat hij niet in de gemeenteraad komt. "Ik blijf wel betrokken als raadslidondersteuner."