Knallen in Den Bosch blijken schoten op huis, schutters op de vlucht

Vandaag om 06:05 • Aangepast vandaag om 09:49

Bij een huis aan de Breeakkers in Den Bosch zijn woensdagavond schoten gelost. Dat meldt de politie. Buurtbewoners hoorden de schoten iets voor middernacht en belden de politie.

De schoten klonken rond kwart voor twaalf woensdagavond. Al snel bleek uit het eerste onderzoek van de politie dat er op het huis is geschoten.

Aan de voorkant van het huis is te zien dat een raam flink beschadigd is. Onze verslaggever telde donderdagochtend zeker zestien kogelgaten in het huis. In de buurt reageren bewoners van de straat geschrokken.

Explosie met zwaar vuurwerk 
Er zou sprake zijn van meerdere verdachten; zij gingen er in een auto vandoor. Volgens de politie zijn er geen gewonden. Er is mogelijk voorafgaand aan de schoten sprake geweest van een explosie met zwaar vuurwerk.

De politie kwam met meerdere eenheden en specialisten naar de straat om onderzoek te doen. Dat onderzoek heeft de hele nacht geduurd. Een groot deel van de straat werd afgezet.

Ook een parkeerplaats in een zijstraat werd afgezet. Daar zou een auto staan die mogelijk door de schutters is achtergelaten.

  • Schoten gelost op huis in Den Bosch, politie doet onderzoek (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
  • Politie doet onderzoek na schietpartij in Den Bosch (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
  • Huis beschoten in Den Bosch (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
  • Politie doet onderzoek bij een huis waar schoten zijn gelost in Den Bosch (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).

