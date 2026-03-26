Huis doorzeefd met kogels, buurt reageert geschrokken

Maar liefst twaalf kogelgaten zijn te zien aan de voorkant van het huis in Den Bosch dat woensdagavond werd beschoten. Ook aan de achterkant is op het huis geschoten; daar zijn vier kogelgaten zichtbaar. De buurt reageert geschrokken: "Het is eigenlijk onwerkelijk dat dit hier gebeurt in Empel", reageert een vrouw die in de straat woont.

Vlak voor middernacht klonken er knallen aan de Breeakkers in de Bossche wijk Empel. Een vrouw uit de buurt laat donderdagochtend haar hond uit en kan het nog niet helemaal geloven. "Het is hier zo'n rustig dorp." Haar hond begon woensdagavond te blaffen in de gang. "Hij voelde onraad. Ik keek uit het raam en zag een stel jongens uit een wit busje stappen. Ze gingen hier de straat in. Ineens klonken er allemaal knallen." De vrouw dacht dat het vuurwerk was, maar achteraf bleken het schoten te zijn. "Het was echt een herrie, ik schrok ervan."

Het gaat om meerdere daders. Volgens mensen in de straat ging het om zes of zeven jonge gasten die de voor- en achterkant van het huis onder vuur namen. Ze zijn in verschillende voertuigen zonder verlichting weggereden, waaronder een wit busje. De bewoners van het huis zouden niet thuis zijn geweest, vertellen meerdere bewoners in de straat. Een vrouw woont vlak bij het huis dat beschoten is. Ze hoorde veel lawaai. "Ik ben erg geschrokken, het waren heel veel schoten." De vrouw dacht eigenlijk dat het twee groepen tegenover elkaar waren die iets wilden uitvechten. "Ik had niet verwacht dat het twee deuren verderop zou zijn." Ze kent de bewoners goed, in het huis woont een gezin met kinderen en op het adres is een schoonheidssalon gevestigd. "Het zijn heel leuke buren, we begrijpen er ook echt niks van. We weten niet wat er aan de hand is." Volgens de vrouw is het altijd heel rustig bij de buren. "We hebben heel normaal contact met elkaar." Donderdagochtend loopt de wijkagent rond in de buurt. Ze kan nog niets kwijt over de zaak. "Het onderzoek loopt nog." Bekijk hier de beelden na de schietpartij woensdagavond:

Kogelgaten in de deur (foto: Noël van Hooft / Omroep Brabant).

Kogelgaten in het huis aan de Breeakkers in Den Bosch (foto: Noël van Hooft / Omroep Brabant).

Ook aan de achterkant van het huis zijn schoten gelost (foto: Noël van Hooft / Omroep Brabant).