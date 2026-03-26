Lisette wilde niet meedoen aan de verkiezingen, maar stond toch op de lijst

Je stelt jezelf niet verkiesbaar, maar belandt toch op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het overkwam Lisette Boetzkes uit Helmond. Tot haar grote verbazing stond ze ineens op de kandidatenlijst van de lokale partij Samen 0492 én kreeg ook nog stemmen. Saillant detail: Boetzkes is lid van de lokale VVD. “Ik begrijp niet hoe dit kan.”

“Het is een kwalijke zaak”, reageert de Helmondse. Bij het definitief vaststellen van de verkiezingsuitslag donderdag bekent de gemeente Helmond dat er iets fout is gegaan. Boetzkes zelf ontdekte het pas toen de kandidatenlijst van alle partijen huis-aan-huis bezorgd was. Ze begrijpt niet hoe zij, zonder medeweten, op de kieslijst voor de partij heeft kunnen komen. Volgens haar is zij slechts één keer bij een informatiebijeenkomst van de nieuwe politieke partij geweest.

De partij heeft haar uiteindelijk op de kandidatenlijst gezet. “Ik heb alleen een ondersteuningsverklaring getekend." Daar heeft een partij er dertig van nodig om mee te kunnen doen aan de verkiezingen. "Een week later heb ik aangegeven dat ik niet mee wilde doen aan de verkiezingen voor Samen 0492. Ik wilde namelijk namens de VVD op de kandidatenlijst. Van die partij ben ik ook lid. Maar ik werd op een lage plek gezet. Toen heb ik bedankt.”

Als je wil meedoen aan de verkiezingen, moet je een ondertekend document inleveren waarop staat dat jij je verkiesbaar stelt. Een zogenoemde verklaring van instemming. “Maar ik heb nooit mijn handtekening gezet”, reageert ze verbaasd.

Lijsttrekker Wilbert Linders van Samen 0492 bevestigt dat. Volgens hem heeft de partij twee keer bij de gemeente aangegeven dat Boetzkes niet op de lijst moest staan. “Ze was afgehaakt. Nadat ik het op het grote vel met alle kandidaten zag staan, heb ik haar direct gebeld of ze het erg vond. Maar er was eigenlijk ook niets meer aan te doen.”

De gemeente Helmond vergat haar namelijk van de kandidatenlijst te schrappen, waardoor ze dus toch, tegen haar zin in, verkiesbaar was namens de partij Samen 0492. “Ik vind het jammer dat het zo gelopen is. Het geeft voor mij een bittere nasmaak." Twaalf Helmonders stemden op haar. “Leuk om te weten. Dat wist ik niet. Moet je toch eens zien,” zegt ze toch enigszins lachend, “daar heb ik niks voor hoeven doen.” Uiteindelijk behaalde de partij Samen 0492 te weinig stemmen voor een zetel, dus blijft de blunder van de gemeente Helmonder zonder gevolgen. Maar wat als de partij wel zetels had gepakt en Boetzkes had voldoende voorkeursstemmen gekregen? “Dan had ik een zetel gehad die ik mee had kunnen nemen naar de VVD.”