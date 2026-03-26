Michael van Gerwen haalt schouders op over kritiek na avondje in kroeg

Michael van Gerwen krijgt kritiek omdat hij vorige week is gaan stappen in Dublin na een Premier League-avond. De Vlijmenaar zelf maakt zich daar alleen totaal niet druk om schrijft De Telegraaf. "Het interesseert me echt geen ene reet. Iedereen mag een mening hebben", zegt hij.

Een omstander legde de moves van de twee darters vast, die kort daarna op internet stonden. Het bezoek aan de kroeg leidde tot kritiek, mede doordat Van Gerwen zondag weer in actie moest komen op een toernooi in België.

De darter speelde vorige week donderdag in Dublin de zevende speelronde van de Premier League Darts en strandde in de halve finale tegen wereldkampioen Luke Littler (6-5). Later op de avond werd hij gespot in een Ierse pub, waar hij samen met collega-darter Luke Humphries de voetjes van de vloer liet gaan.

'Laat iedereen maar lullen'

Sommigen zetten vraagtekens bij de timing van het uitstapje, zeker in een belangrijk seizoen voor de drievoudig wereldkampioen. Van Gerwen trekt zich daar alleen niks van aan. "Laat iedereen maar lullen. Het interesseert me echt geen ene reet", zegt hij tegen De Telegraaf.

"Iedereen mag een mening hebben, dat maakt mij niet uit. Natuurlijk, als je achteraf kijkt wat de avond brengt… ja, plezier op dat moment. Soms doe je op deze leeftijd weleens dingen waarvan je achteraf denkt: was dit eigenlijk nodig? Nee, maar op dat moment vind je het gezellig", stelt hij.

Als we de darter moeten geloven had hij wel degelijk rekening gehouden met de rest van de week, maar vooral met zijn ochtendvlucht. "Ik ben wel als eerste naar huis gegaan. Ik had een vroege vlucht dus ik zat om vijf voor zes alweer in het vliegtuig."

Belangrijk jaar

Het is een belangrijk jaar voor de Brabantse darter. Na twee seizoenen waarin hij ondermaats presteerde, is de druk dit jaar extra groot. Alleen door prijzen te pakken en toernooien te winnen kan hij namelijk hoog op de wereldranglijst blijven staan. Doet hij dat niet, dan zal hij gaan zakken in de ranking.