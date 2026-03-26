Minderjarige verdachte aangehouden voor steekpartij in Made

De politie heeft donderdag een minderjarige verdachte aangehouden voor een steekpartij in Made begin maart. Een 17-jarige jongen uit Geertruidenberg liep daarbij meerdere steekwonden op.

Het slachtoffer reed op 2 maart rond negen uur 's avonds op zijn scooter door Made, toen hij bij de BMX-baan ruzie aan de Schietberglaan kreeg. Daarbij werd hij gestoken. Het lukte hem weg te rijden en hulp in te schakelen. De dader ging ervandoor.

De politie meldt dat het onderzoek nog steeds loopt en roept nog steeds getuigen op zich te melden.