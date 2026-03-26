19-jarige man opgepakt voor steekpartij in Etten-Leur
Vandaag om 16:25 • Aangepast vandaag om 16:55
Een 19-jarige man uit Roosendaal is woensdag opgepakt voor een steekpartij aan het Burchtplein in Etten-Leur. Dinsdagavond werd er al een 18-jarige man uit Roosendaal aangehouden. Bij de steekpartij raakte een man gewond.
De steekpartij vond dinsdagavond rond kwart over acht plaats. Het gewonde slachtoffer liep een supermarkt binnen, waar hij werd behandeld door ambulancemedewerkers.
