Deze ‘piemels’ in ziekenhuis zorgen voor grappen, maar het is iets anders

‘Lullig’ of ‘een overblijfsel van de Kamasutrabeurs’: een foto van het Amphia Ziekenhuis in Breda houdt veel mensen bezig. Bij de ingang staat een opblaasbare darm waar je doorheen kunt wandelen. En veel mensen denken piemels op de foto te zien.

De grote opblaasbare reuzendarm staat in de hal van het Amphia. Een foto op Facebook leverde ruim 200 reacties op. “Het lijkt een promohal van Easy Toys”, grapt iemand.

Toch stellen de ‘piemels’ heel wat anders voor. “De uitstulpingen die je hier ziet, zijn poliepen. Er zijn verschillende soorten poliepen waarvan dit een steelvormige is. Dit is een erge vorm van kanker die operatief verwijderd moet worden”, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis.

De opblaasdarm staat er deze week met een reden. “We willen aandacht vragen voor het vroeg herkennen van darmkanker. Vroege signalering kan levens redden”, laat de woordvoerder weten. Bezoekers kunnen erdoorheen lopen en op een makkelijke manier zien hoe darmkanker ontstaat.

Aandacht

Het Amphia reageert sportief op alle grappen. “Als de aandacht – op welke manier dan ook – ertoe leidt dat meer mensen stilstaan bij hun gezondheid, is dat waardevol. De hoop is dat de zichtbaarheid van de darm bijdraagt aan deelname aan het bevolkingsonderzoek”, schrijft het ziekenhuis in een reactie aan Omroep Brabant.

Maart is de internationale maand van darmkanker. Ieder jaar krijgen ongeveer 12.000 Nederlanders de ziekte. De darm staat tot en met komende vrijdag in de centrale hal van het ziekenhuis. “Iedereen is welkom om een kijkje te nemen.”