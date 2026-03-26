Niet iedereen blij met kermisbingo: 'Je trapt mensen verder de grond in'

Het is bedoeld als leuke grap, daar zijn de meeste mensen het over eens. Maar gemeenteraadslid Rob de Greef lacht er minder hard om. Het taalgebruik bij de kermisbingo van de Helmondse kroeg Lokaal42 gaat De Greef te ver. Het zijn vooral de opmerkingen over dikke mensen die erg veel pijn kunnen doen, vindt de Greef. "Je trapt mensen verder de grond in."

Bezoekers van de kroeg krijgen een bingokaart. Ze kunnen vervolgens mensen kijken die op de kermis voorbijkomen. Zie je iemand met een gouden ketting? Vakje aankruisen. Iemand in trainingspak? Vakje aankruisen. Een leuk initiatief vindt ook Rob de Greef. En de gouden kettingen en trainingspakken hebben er niet echt veel problemen mee, zo blijkt uit een bezoekje van Omroep Brabant aan de Helmondse kermis. Maar er staan ook andere dingen op de kaart: ‘Vleeskasteel' of 'te dik en toch vreten’. En daar heeft Rob de Greef wel een probleem mee. Het VVD-raadslid, dat binnenkort afscheid neemt van de raad, worstelt al sinds zijn twaalfde met overgewicht. “Ik heb inmiddels een muur opgebouwd. Het interesseert me geen reet wat mensen over mij zeggen. Maar ik maak me zorgen over jongeren met overgewicht. Die kraak je hiermee af. Ze zijn heel kwetsbaar.”

"Ook al heb je overgewicht, je blijft een normaal mens."

Rob loopt zelfs ook wel eens langs een terras. Hij deelt graag zijn ervaringen over wat hij heeft meegemaakt. “Mensen die dan net te hard praten, zodat jij het hoort. Mensen die dan ook te veel hebben gedronken. Mijn vrouw loopt naast me. We krijgen te horen: Die zal maar op je liggen, dat overleef je niet. Mijn vrouw vindt dat heel erg.”

Rob wijst erop dat dikke mensen ook wel eens een dagje uit gaan en iets eten. “Ook al heb je overgewicht, je blijft een normaal mens. Je moet toch eten. Dat is ook het moeilijke van de strijd tegen overgewicht. Bij alcohol of drugs kun je uit de buurt blijven. Maar als je een eetverslaving hebt, moet je nog steeds eten. Dat is het moeilijke van op dieet gaan.”

"Het is geen gebrek aan discipline."

De Greef zou alle opmerkingen over discipline hebben graag eens wat willen temperen. “Het is geen gebrek aan discipline. Ik heb in mijn werk heel veel bereikt, dat kun je niet zonder discipline. Waarom eet je teveel? Dat is meer een medische oorzaak, zoals hormonen bijvoorbeeld. Ik heb echt niet op mijn 8ste gedacht, laat ik eens lekker veel te veel eten en te dik worden.” De kermisbingo helpt mensen die worstelen met overgewicht niet, vindt De Greef. “Jij kunt twee minuten lachen en bent het daarna vergeten. Maar de mensen om wie het gaat, doe je heel veel pijn.” Nog veel erger vindt Rob de Greef het bingovakje: Tienermoeder. “Dit is geen keuze. Moet je dit deze kinderen gaan nadragen? Moet je ze veroordelen? Ze hebben niets misdaan.”

"Ik ben een stukje jeugd verloren."