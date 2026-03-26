Erehaag voor 24-jarige motorrijder die overleed bij ongeluk in Valkenswaard

Vandaag om 16:40 • Aangepast vandaag om 17:15
De indrukwekkende erehaag (Foto: Rico Vogels/SQ Vision).
Een grote groep mensen heeft donderdagochtend langs de Dommelseweg in Valkenswaard een erehaag gevormd voor de 24-jarige motorrijder uit Waalre, die vorige week overleed bij een eenzijdig ongeluk.

Veel mensen kwamen rond half twaalf samen op de plek van het ongeluk, om het slachtoffer een laatste eer te bewijzen. De rouwwagen bleef één minuut stilstaan, waarbij er onder applaus tientallen fakkels werden afgestoken.

