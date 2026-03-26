Goedkope diesel zorgt voor rijen vrachtwagens: gemeente grijpt in

Goedkopere Belgische diesel trok zoveel vrachtwagens dat er rijen ontstonden tot op de snelweg bij Hazeldonk en Meer. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, grijpt de gemeente Hoogstraten vanaf nu in. Trucks en doorgaand verkeer worden sinds donderdag gescheiden.

Een groot hek blokkeert een populaire weg voor vrachtwagens in Hoogstraten: het is eenrichtingsverkeer geworden. De Belgen hebben goed rondgestrooid met hun verkeersborden: een stopverbod, afzettingen en verboden te keren. Hoogstraten is dan ook een hotspot voor vrachtwagens met veel tankstations voor trucks. “Het is een drama. Je kan nergens door”, verzucht chauffeur Stefan. Hij is niet blij dat hij nu moet omrijden. Toch rijdt hij naar België voor zijn baas en staat hij royaal diesel te tappen. “Het scheelt 20 cent. Keer 500 liter, hé! Het is echt altijd aansluiten hier.” Een chauffeur in het Duits: "Het kan hier wel wat beter geregeld worden!"

“De toestroom van tanktoeristen leidt tot wachtfiles tot op de snelwegen E19 en A16, wat uiteraard een risico is voor de verkeersveiligheid”, schrijft de gemeente Hoogstraten. Daarom is - na overleg met de gemeenten Zundert en Breda- nu een heus circulatieplan van kracht. De tankwachtrij wordt verplaatst naar de paralelweg. Zo blijft de snelweg vrij en de bedrijventerreinen bereikbaar, zo is het idee.

"We beseffen heel goed dat deze aanpassingen een enorme impact zullen hebben. De huidige situatie noodzaakt ons echter om actie te ondernemen. Niemand wenst gevaarlijke situaties op de autosnelwegen en afritten", schrijven de Belgen. De maatregelen zijn tijdelijk, belooft de gemeente Hoogstraten. "Tot de omstandigheden opnieuw genormaliseerd zijn."