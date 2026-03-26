Auto's branden uit in Valkenswaard: politie deelt beelden van brandstichter

In de Koningstraat in Valkenswaard werd in december een auto in brand gestoken. Hierbij brandden uiteindelijk drie auto's helemaal uit. De politie is nog altijd op zoek naar de dader en deelt donderdag beelden van hem.

De brandstichter had het volgens de politie duidelijk op één auto voorzien, maar door de brand raakten ook twee andere geparkeerde auto’s flink beschadigd . Door de hitte van het vuur smolten regenpijpen van de nabijgelegen huizen.

Het vuur en de hitte kregen ook vat op de voortuin en de voorkant van een huis waar een gezin met twee jongen kinderen aan de voorkant lag te slapen. Bewoners in de straat liepen door het hevige vuur ademhalingsproblemen op.

Auto aangestoken

Op de beelden die de politie deelt, is te zien dat de brandstichter op vrijdag 19 december net na middernacht een paar flessen brandbare vloeistof leeggiet over de auto. Met een aansteker steekt hij de vloeistof aan, waarna een grote steekvlam volgt. De auto staat meteen flink in brand.

De brandstichter gaat ervandoor. De politie sluit niet uit dat hij brandwonden over heeft gehouden aan de actie. De politie vraagt zich af waarom deze auto het doelwit was.

De verdachte heeft een normaal postuur en droeg in die bewuste nacht een lichtgekleurd trainingspak. Ook had hij schoenen aan die lijken op werkschoenen.