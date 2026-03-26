Frank Lammers vindt Johan Derksen een kleuter: 'Heeft niks beters te doen'

Frank Lammers heeft niet wakker gelegen over de opmerkingen van Johan Derksen bij Vandaag Inside. In de nieuwe aflevering van de Omroep Brabant-podcast 'Ni Na Lammers Luisteren' zegt Lammers dat de mening van de opiniemaker hem niks doet. "Get over it, Johan. Wat een kleuter is het zeg."

Johan Derksen nam bij Vandaag Inside geen blad voor de mond. "Ik vind het goed nieuws dat die vervelende Lammers weggaat bij de Jumbo. Dat vind ik zo’n irritante man", vertelde Derksen tijdens de uitzending van de talkshow.

De opiniemaker reageerde op het nieuws dat Jumbo na dertienjaar afscheid heeft genomen van Frank Lammers en zijn supermarktgezin. Derksen is daar erg blij mee. Vooral omdat hij Rob Kemps, de vervanger van Lammers, een stuk leuker vindt. Ook is hij enthousiast met het nieuws omdat hij nu weer naar de Jumbo kan gaan om zijn boodschappen te doen.

'Wat een kleuter is het zeg'

Lammers zelf geeft aan niet echt bezig te zijn geweest met alles wat er in de media is gezegd over zijn exit. "Mensen moeten daar vooral van vinden en zeggen wat ze willen en je m’en fous", vertelt hij in de podcast. Dat verbaast co-host Nina van den Broek. "Doet het jou dan helemaal niks als zo’n figuur zoiets zegt?” Nee, zegt Lammers stellig. “Heb je gezien hoe die dat zei? Hij begon ook over een voorval van veertien jaar geleden. Get over it, Johan. Wat een kleuter is het zeg." Benieuwd naar de rest van de podcast? Beluister dan de nieuwste aflevering van 'Ni Na Lammers Luisteren' in je favoriete podcast-app of hieronder:

Uitzending verpest

Het voorval van jaren geleden weet Johan Derksen nog maar al te goed. "Frank heeft één keer bij ons in de uitzending gezeten en toen heeft hij de hele avond verstierd", licht hij toe. Frank Lammers had in de desbetreffende uitzending een T-Shirt aangedaan van een buitenlandse voetbalclub met een sponsor erop. "En dat was de concurrent van de sponsor van ons programma. Dat deed hij om leuk te zijn", zegt Derksen. Leuk vonden ze het bij Vandaag Inside alleen alles behalve, dus gaat de voorkeur van Derksen uit naar het nieuwe Jumbo-gezicht Rob Kemps. “Ik vind dat van links naar rechts ook een veel leukere uitstraling hebben. Rob Kemps heeft weinig vijanden. Die jongen doet niemand kwaad en die Lammers die voelt zich een heel groot acteur.” Met plezier naar gekeken

Lammers vindt het allemaal wel prima en zegt altijd met plezier bij de Jumbo te hebben gewerkt. "En volgens mij hebben de meeste mensen er met plezier naar gekeken. Dat er dan een stel pissers lelijke dingen over moeten zeggen dat moeten zij weten. Ik denk dan heb je niks beters te doen dan mensen af te zeiken?"