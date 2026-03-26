Cameratoezicht blijft na reeks aanslagen in Leende: 'Grote impact op buurt'
De komende zes maanden blijft er cameratoezicht in de Strijperstraat in Leende. De gemeente Heeze-Leende neemt het cameratoezicht over van de politie. De camera's werden geplaatst na meerdere aanslagen op een huis in de straat. "Er heerst op dit moment een gespannen rust."
Er zijn al langere tijd problemen in de Strijperstraat. Vorig jaar werd er vier keer in acht maanden tijd geweld gebruikt bij een huis in de straat. Het huis werd beschoten en bekogeld met vuurwerk, en er was een explosie bij het naastgelegen huis.
'Grote impact op directe omgeving'
Daarom besloot burgemeester Teun Heldens van de gemeente Heeze-Leend het pand vorig jaar zomer voor zes maanden te sluiten. De bewoner stapte naar de rechter, waarna meerdere rechtszaken volgden.
Het huis ging uiteindelijk in december vorig jaar weer open. "De incidenten hebben grote impact op de directe omgeving", laat de gemeente weten. "In de straat heerst op dit moment een gespannen rust."
Cameratoezicht blijft noodzakelijk
Om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen, zette de politie tijdelijk cameratoezicht in. De politie beëindigt het cameratoezicht nu.
Om alert te blijven, besloot de burgemeester dit over te nemen. "We vinden dit noodzakelijk om snel en adequaat te kunnen handelen wanneer dat nodig is. We blijven de situatie nauwlettend volgen en houden intensief contact met bewoners en veiligheidspartners."