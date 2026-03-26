Cameratoezicht blijft na reeks aanslagen in Leende: 'Grote impact op buurt'

De komende zes maanden blijft er cameratoezicht in de Strijperstraat in Leende. De gemeente Heeze-Leende neemt het cameratoezicht over van de politie. De camera's werden geplaatst na meerdere aanslagen op een huis in de straat. "Er heerst op dit moment een gespannen rust."

Er zijn al langere tijd problemen in de Strijperstraat. Vorig jaar werd er vier keer in acht maanden tijd geweld gebruikt bij een huis in de straat. Het huis werd beschoten en bekogeld met vuurwerk, en er was een explosie bij het naastgelegen huis.