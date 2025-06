Kogels door rolluiken: burgemeester sluit huis voor half jaar

Het huis aan de Strijperstraat in Leende, dat afgelopen nacht is beschoten, gaat met onmiddellijke ingang voor zes maanden op slot. Burgemeester Teun Heldens van de gemeente Heeze-Leende heeft dit zaterdag besloten. Hij hoopt dat met zijn beslissing de openbare orde en het gevoel van veiligheid worden hersteld. “Dit geweld moet stoppen.”

Het was al de vierde keer in nog geen acht maanden dat in en om het huis op nummer 24 van de Strijperstraat geweld werd gebruikt. In oktober vorig jaar was het voor de eerste keer raak. Twee maanden later was er twee keer in korte tijd een explosie, ook bij de buren.

Camera's net weg

Na de derde en laatste aanslag in december vorig jaar, besloot Heldens om camera’s op te hangen. Toen waarschuwde hij de bewoners al dat bij een nieuw incident hij over zou kunnen gaan tot het sluiten van een woning. Deze zaterdag voegde de burgemeester de daad bij het woord: “Dit geweld moet stoppen”, zo zegt hij in een filmpje dat op de website van de gemeente staat.