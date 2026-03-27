Verpleegkundige Brenda krijgt vaak te maken met agressie: 'Het hakt erin'
Agressie in de zorg komt steeds vaker voor en is voor veel medewerkers dagelijkse realiteit. Brenda, die op de spoedeisende hulp van het Jeroen Bosch Ziekenhuis werkt, weet daar alles van. "Uitschelden, dreigen, vloeken, tieren en ook nog wel eens fysiek geweld", het komt volgens Brenda allemaal voor.
Brenda had onlangs nog te maken met een patiënt die agressief werd. "Ze eiste meteen acute zorg, maar ik wist nog niet eens wat er precies speelde", vertelt ze.
Op het moment dat de verpleegkundige vragen wilde stellen, werd dat haar niet in dank afgenomen. "Ik werd uitgescholden en probeerde de situatie, zoals we dat geleerd hebben, te de-escaleren maar dat lukte niet."
De patiënt pakte haar telefoon en begon video-opnames te maken van Brenda die haar werk probeerde te doen. "Ik was op dat moment bang, omdat deze persoon zo dreigend bij mij stond."
Ook vond ze het heel vervelend dat er opnames van haar werden gemaakt op haar werk. Toen de patiënt ging dreigen dat ze haar familie er bij zou gaan halen, werd de verpleegkundige nog banger.
Uiteindelijk moest de beveiliging ingrijpen en werd de politie gebeld. Beveiliging is tegenwoordig op de spoedeisende hulp in Den Bosch zelfs permanent aanwezig om dit soort situaties het hoofd te bieden.
Neemt agressie tegen zorgpersoneel toe?
Brenda is niet de enige. Agressie tegen zorgpersoneel neemt toe, blijkt ook uit cijfers van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.
In 2023 waren er daar 438 meldingen. Het jaar daarna waren dat er 430, en vorig jaar was er met 561 meldingen een flinke stijging te zien. Ook dit jaar ziet het ziekenhuis al een toename in het aantal meldingen van agressie.
Volgens het Netwerk Acute Zorg Brabant is deze ontwikkeling ook bij andere ziekenhuizen in de provincie zichtbaar.
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis probeert met de campagne ‘Bij agressie geen zorg’ duidelijk te maken dat agressie niet wordt getolereerd en gevolgen heeft voor patiënt en bezoekers.
Maatregelen nodig
Zorgorganisaties nemen ondertussen maatregelen. Zo worden medewerkers bijvoorbeeld getraind om agressie eerder te signaleren en te voorkomen. Ook zijn er afspraken over het doen van aangifte en is er aandacht voor opvang en nazorg.
Toch hakt het erin, zegt Brenda. "Het is wel eens door mijn hoofd geschoten: waarom doe ik dit? Waarom ga ik niet ander werk zoeken waarbij ik wellicht niet in deze situaties terecht kan komen?" Toch blijft ze. "Als je daarna weer wel een paar leuke diensten hebt, dan weegt dat toch zwaarder."