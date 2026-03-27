Verpleegkundige Brenda krijgt vaak te maken met agressie: 'Het hakt erin'

Agressie in de zorg komt steeds vaker voor en is voor veel medewerkers dagelijkse realiteit. Brenda, die op de spoedeisende hulp van het Jeroen Bosch Ziekenhuis werkt, weet daar alles van. "Uitschelden, dreigen, vloeken, tieren en ook nog wel eens fysiek geweld", het komt volgens Brenda allemaal voor.

Brenda had onlangs nog te maken met een patiënt die agressief werd. "Ze eiste meteen acute zorg, maar ik wist nog niet eens wat er precies speelde", vertelt ze.

Op het moment dat de verpleegkundige vragen wilde stellen, werd dat haar niet in dank afgenomen. "Ik werd uitgescholden en probeerde de situatie, zoals we dat geleerd hebben, te de-escaleren maar dat lukte niet."

De patiënt pakte haar telefoon en begon video-opnames te maken van Brenda die haar werk probeerde te doen. "Ik was op dat moment bang, omdat deze persoon zo dreigend bij mij stond."

Ook vond ze het heel vervelend dat er opnames van haar werden gemaakt op haar werk. Toen de patiënt ging dreigen dat ze haar familie er bij zou gaan halen, werd de verpleegkundige nog banger.