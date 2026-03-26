Michael van Gerwen verliest Premier League-finale van Luke Littler

Vandaag om 23:00 • Aangepast vandaag om 23:17
Michael van Gerwen wist de finale niet te winnen (foto: PDC).

Michael van Gerwen heeft donderdag de finale van de achtste Premier League Darts verloren. Hij moest in het toernooi in Berlijn met 6-4 buigen voor wereldkampioen Luke Littler.

Temmie van Uden

Van Gerwen kwam in de finale door Luke Humphries en Josh Rock te verslaan. Luke Littler won zijn derde avond van het seizoen in het toernooi tussen de beste acht spelers van de wereld, dat over zeventien ronden gaat.

Gian van Veen verloor zijn eerste partij vrij kansloos van Gerwyn Price. Van Veen sloeg vorige week de ronde in Dublin over, omdat hij nierstenen moest laten verwijderen.

Lees ook

