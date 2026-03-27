Droog en zonnig weekend in zicht maar lenteweer kun je vergeten
Ben je komend weekend lekker vrij? Volgens Berend van Straaten van Weerplaza ziet het weer er dan helemaal niet zo slecht uit. Ook komende week wordt het volgens hem prima weer, al moeten we niet zulk warm lenteweer verwachten zoals een week geleden.
Deze vrijdagochtend is er flink wat ruimte voor de zon in onze provincie. De temperatuur loopt op tot 10 graden. "Maar in de middag neemt de bewolking vanuit het westen snel toe", vertelde Van Straaten vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant.
"Aan het eind van de middag bereikt een regengebied onze provincie. Vooral vrijdagavond en -nacht gaat het heel nat worden, bij minima van 5 graden."
Ook zaterdagochtend moeten we, zeker in het oosten van de provincie, op wat regen rekenen. Maar in de middag wordt het droog en zien we geregeld de zon, bij wederom een graad of 10.
Zondag beginnen we de dag droog met flink wat zon. "Maar in de loop van de middag gaat de bewolking weer toenemen. In avond krijgen we vanuit westen dan weer te maken met regen. Ook dan maxima van 9 of 10 graden."
Komende week gaat de temperatuur iets omhoog. "Maar het zachte lenteweer van een week geleden lijkt niet snel te gaan terugkeren. Ook komende week schommelen we rond 10 graden. In de loop van de week wordt het wel iets zachter, maar 15 graden en meer is niet in zicht. Het is wel droog en met de zon erbij is het eigenlijk prima weer."