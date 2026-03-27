Droog en zonnig weekend in zicht maar lenteweer kun je vergeten

Ben je komend weekend lekker vrij? Volgens Berend van Straaten van Weerplaza ziet het weer er dan helemaal niet zo slecht uit. Ook komende week wordt het volgens hem prima weer, al moeten we niet zulk warm lenteweer verwachten zoals een week geleden.

Deze vrijdagochtend is er flink wat ruimte voor de zon in onze provincie. De temperatuur loopt op tot 10 graden. "Maar in de middag neemt de bewolking vanuit het westen snel toe", vertelde Van Straaten vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant. "Aan het eind van de middag bereikt een regengebied onze provincie. Vooral vrijdagavond en -nacht gaat het heel nat worden, bij minima van 5 graden."

Ook zaterdagochtend moeten we, zeker in het oosten van de provincie, op wat regen rekenen. Maar in de middag wordt het droog en zien we geregeld de zon, bij wederom een graad of 10.

"In de loop van de week wordt het wel iets zachter, maar 15 graden en meer is niet in zicht."