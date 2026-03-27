Stikstofcrisis helpt 80 tot 90 procent woningbouw Woensdrecht om zeep

Als het Rijk en de provincie niet met oplossingen komen voor de stikstofcrisis, kan tachtig tot negentig procent van de woningbouwplannen in Woensdrecht niet doorgaan. Dat staat in een rapport over de woningbouwopgave in Brabant. Tot 2030 moet de gemeente zevenhonderd woningen bouwen. De komende drie jaar zijn voor slechts 36 woningen bouwplannen vastgesteld.

Het is al jaren lastig om vergunningen te verlenen voor bouwprojecten die voor stikstofuitstoot zorgen. Dat komt doordat er teveel stikstof terecht komt in kwetsbare natuur, waardoor het slecht gaat met die gebieden. Om die natuur te herstellen, moet de stikstofuitstoot drastisch naar beneden. Stikstof komt grotendeels uit de veehouderij, maar ook bij de bouw van huizen is er uitstoot. Bovendien wordt er ook uitgestoten als een project eenmaal in gebruik is, bijvoorbeeld door verkeer. In dat laatste zit vooral het probleem volgens de gemeente Woensdrecht.