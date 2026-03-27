Stikstofcrisis helpt 80 tot 90 procent woningbouw Woensdrecht om zeep
Als het Rijk en de provincie niet met oplossingen komen voor de stikstofcrisis, kan tachtig tot negentig procent van de woningbouwplannen in Woensdrecht niet doorgaan. Dat staat in een rapport over de woningbouwopgave in Brabant. Tot 2030 moet de gemeente zevenhonderd woningen bouwen. De komende drie jaar zijn voor slechts 36 woningen bouwplannen vastgesteld.
Het is al jaren lastig om vergunningen te verlenen voor bouwprojecten die voor stikstofuitstoot zorgen. Dat komt doordat er teveel stikstof terecht komt in kwetsbare natuur, waardoor het slecht gaat met die gebieden. Om die natuur te herstellen, moet de stikstofuitstoot drastisch naar beneden.
Stikstof komt grotendeels uit de veehouderij, maar ook bij de bouw van huizen is er uitstoot. Bovendien wordt er ook uitgestoten als een project eenmaal in gebruik is, bijvoorbeeld door verkeer. In dat laatste zit vooral het probleem volgens de gemeente Woensdrecht.
Vier natuurgebieden
"We kijken naar allerlei oplossingen, maar als het gebruik niet op nul uitstoot uit kan komen dan kan de gemeente geen planologisch vergunning verlenen", zegt Woensdrecht. De problematiek speelt in heel de provincie, maar is extra voelbaar in Woensdrecht. De gemeente wordt namelijk omringd door vier kwetsbare natuurgebieden.
Stikstof speelt (net als het overvolle stroomnet, geld, het aantal ambtenaren en bezwaarprocedures) een belemmerende rol in de woningbouw. Alle vier de woningbouwregio's in Brabant gaven onlangs in rapporten aan dat die problemen opgelost moeten worden om de afspraken over woningbouw waar te kunnen maken.
Opgave van 13.500 nieuwe huizen per jaar
De gemeente Woensdrecht benadrukt die boodschap. "Zowel het Rijk als de provincie moet met een perspectief komen op het stikstofdossier voor boeren, bedrijvigheid en woningbouw."
Tussen 2023 en 2035 moeten er 165.000 nieuwe huizen in Brabant worden gebouwd. Dat komt neer op 13.500 huizen per jaar. Dat aantal wordt al jaren niet gehaald.