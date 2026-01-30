Dit zijn de stikstofplannen uit het coalitieakkoord

Om de natuur te herstellen en de landbouw te verduurzamen, willen D66, VVD en CDA fors investeren. De partijen presenteerden vrijdag hun plannen, met daarin een flink pakket met stikstofmaatregelen. Zo komt er geld voor boeren die willen verduurzamen of vrijwillig willen stoppen, komen er stikstofdoelen per sector en gebied en krijgen jonge boeren ondersteuning. In totaal willen de partijen 20 miljard euro reserveren voor het stikstofpakket.

Op het eerste gezicht lijkt dat goed nieuws voor Brabant. Als provincie met veel intensieve veehouderij én kwetsbare natuurgebieden, hebben we hier veel last van de stikstofcrisis. De vergunningverlening ligt in Brabant bijvoorbeeld in praktijk al jaren stil, wat voor problemen zorgt voor woningbouw, infrastructuur en economische ontwikkeling. Van demissionair landbouwminister Wiersma (BBB) kwamen de afgelopen jaren amper maatregelen, waardoor de provincie aan de lat stond om de stikstofcrisis te bestrijden. Keuzes maken

"De politiek moet de keuzes maken die nodig zijn om in een samenhangend en voor de sector overtuigend pakket de stikstofcrisis op te lossen en ruimte te creëren voor

ontspanning in de economie", staat er dan ook niet voor niets in het coalitieakkoord.