Opgelet: A58 van Tilburg naar Eindhoven gaat dit weekend dicht

De A58 van Tilburg naar Eindhoven is dit weekend afgesloten tussen knooppunt De Baars en knooppunt Batadorp. De afsluiting is vanaf vrijdagavond om 21.00 uur en duurt tot maandagochtend 05.00 uur.

Verkeer richting Eindhoven wordt omgeleid via de A65 en A2. Het advies is om bij knooppunt De Baars de A65 richting ’s-Hertogenbosch te nemen. Bij knooppunt Vught kun je verder op de A2 richting Eindhoven.

Wanneer zijn er nog meer werkzaamheden op de A58?

Rijkswaterstaat voert in maart, april en mei vier weekenden werkzaamheden uit aan de A58. Dit weekend is het tweede van deze reeks.

Tijdens de werkzaamheden wordt onder andere nieuw asfalt aangebracht en wordt onderhoud uitgevoerd aan voegovergangen en geleiderails.

Dit zijn de andere twee weekenden waarop de A58 wordt afgesloten: