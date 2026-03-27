Steekvlam bij pannenkoeken bakken: docent zwaargewond naar ziekenhuis

Wat vrijdagmiddag begon als een gezellige jaarlijkse pannenkoekbakmiddag voor buurtbewoners van praktijkschool De Zwaaikom in Oosterhout eindigde in een drama na een gasexplosie. Er vielen vijf slachtoffers. Een van hen raakte ernstig gewond. "Het is vreselijk wat hier gebeurd is", reageert directeur Salo Timmermans van de school.

Ieder jaar komen tientallen buurtbewoners van De Zwaaikom naar deze school waar leerlingen pannenkoeken voor hen bakken. Veel van deze buurtbewoners waren al op de school toen het mis ging. "Plotseling klonk een knal en het was gelijk duidelijk dat er gewonden waren", vertelt de schooldirecteur.

"De ernstig gewonde docent werd bij mij onder de douche gezet."

De meeste gewonden liepen lichte brandwonden op. Een docent raakte ernstig gewond en werd bij een buurtbewoner onder de douche gezet. Nicole Chung was die bewoner die haar douche beschikbaar stelde. "Ik heb alleen de hulpdiensten naar mijn badkamer gebracht en me er verder niet mee bemoeid. Ik zag wel dat de gewonde docent aanspreekbaar was en brandwonden had opgelopen." Voor de gewonde docent is ook een traumahelikopter ingezet. De andere gewonden liepen lichte brandwonden op. Onder hen zitten drie leerlingen en een volwassene. Voor iedereen is slachtofferhulp beschikbaar, ook voor de buurtbewoners.

"De evacuatie verliep rustig. Dat hebben we vaak geoefend."

Hoe de ontploffing kon gebeuren tijdens het pannenkoekenbakken is onduidelijk. Duidelijk is wel dat er geen gasfles ontploft is, wat in eerste instantie gedacht werd. Directeur Timmermans van de school was niet aanwezig toen de ontploffing plaatsvond. "Ik was wel in de buurt en ben gelijk naar school gegaan. Ik kon het pand al niet meer binnen want iedereen moest eruit. Die evacuatie verliep rustig en goed. Die hebben we gelukkig vaak geoefend."

"Leerlingen die in de buurt van de ernstig gewonde docent stonden, zijn erg geschrokken."

De leerlingen, docenten en buurtbewoners konden terecht in cultureel centrum Pannehoef. "Daar konden docenten leerlingen die erg geschrokken waren weer wat kalmeren"vertelt de schooldirecteur. "Zeker de leerlingen die in de buurt van de ernstig gewonde docent stonden, zijn erg ontdaan."