Willem Holleeder smokkelde geheime brieven uit de EBI

Willem Holleeder heeft via brieven in versluierde taal contact kunnen hebben met de buitenwereld, ondanks het strenge veiligheidsregime waarin hij zich in bevindt in de EBI in Vught, zo meldt de Telegraaf vrijdag. De topcrimineel probeert al jaren weg te komen uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught om zijn straf in een minder streng bewaakte faciliteit uit te zitten.

Volgens de krant zou Holleeder, alias 'de neus', begin 2024 brieven in versluierde taal hebben geschreven en verstuurd. Uit de inhoud van de brieven blijkt volgens justitie dat er ten minste één andere brief vanuit de EBI naar buiten is gesmokkeld. Zo kon de crimineel ongecontroleerd contact houden met de buitenwereld. Justitie beschouwt de situatie als zorgwekkend. Daarom worden de brieven nu voorgelegd aan de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdzaken (RSJ), waar binnenkort een beroep wordt gedaan in verband met de blokkering van Holleeders overplaatsing naar een minder streng beveiligde gevangenis. Minder streng regime

Holleeder zit momenteel een levenslange gevangenisstraf uit voor het plegen van vijf moorden. Hij wil al jarenlang graag overgeplaatst worden naar een inrichting met een minder streng regime, vanwege medische redenen.

Eerder gaf hij aan graag naar de PI in Alphen aan den Rijn te willen, omdat deze gevangenis op steenworp afstand ligt van het Leids Universitair Medisch Centrum, waar Holleeder onder behandeling is bij een cardioloog voor hartproblemen. Dat verzoek werd vorig jaar afgewezen door de toenmalige staatssecretaris van Justitie. Volgens justitie vormt Holleeder nog steeds een te groot gevaar voor de samenleving. Justitie vermoedt dat de crimineel nog over veel geld beschikt, waarmee hij vanuit zijn detentie criminele activiteiten zou kunnen financieren, zoals aanslagen op zijn zussen Sonja en Astrid Holleeder, die eerder tegen hem hebben getuigd.

Reactie van staatssecretaris van het gevangeniswezen, Claudia van Bruggen (D66): "Je moet altijd goed opletten welke post er binnenkomt en welke eruit gaat, zeker als het gaat om gedetineerden die in de EBI verblijven", aldus Van Bruggen in een reactie. Ze wijst erop dat de regels voor het versturen van brieven vanuit een extra beveiligde inrichting inmiddels zijn aangescherpt. Dit was in 2024, toen Holleeder zijn brieven verstuurde, nog niet het geval.