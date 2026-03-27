Stadionuitbreiding PSV levert vooral positieve reacties op in Philipsdorp

PSV heeft grote verbouwplannen, de capaciteit van de hoeveelheid supporters die in het stadion past moet bijna worden verdubbeld. Nu passen er zo’n 35.000 mensen in en dit moeten er 55- tot 60 duizend worden na de verbouwing. Het Philipsdorp, de wijk naast het stadion gaat veel meekrijgen van de verbouwing. Toch klinken er vanuit de buurt voornamelijk positieve reacties op de plannen.

De wijk is nu al vol tijdens wedstrijden en de bedoeling is dat er alleen maar meer supporters bijkomen. “Je moet rekening houden dat er met de wedstrijden weinig parkeerplekken zijn, maar dat weet je als je hier woont”, vertelt buurtbewoonster Marion. “Het is dan wel druk, maar een paar uur later is dat ook weer opgelost”, vertelt een man.

In de wijk kan je er niet onderuit dat je naast het Philips stadion woont tijdens wedstrijden. “Het is dan heel sfeervol, er zijn veel mensen op straat en alle parkeerplaatsen zijn vol, maar die avonden horen erbij als je in de buurt woont”, vertelt een buurtbewoonster die net haar hond heeft uitgelaten tegen Studio040 . “Ik vind het fantastisch, ik ben een Eindhovenaar dus mijn club is PSV”, zegt een man enthousiast.

Rekening

Maar niet iedereen is enthousiast over wonen naast het stadion. “Er zijn bijeenkomsten voor bewoners, maar er werd daar niks over parkeerprobleem gezegd, terwijl het toch niet iets nieuws is”, zegt Jolanda die eveneens in het Philipsdorp woont. “Net of we niet bestaan, we moeten het maar pikken. Ik had liever gehad dat ze meer rekening zouden houden met ons”, zegt ze.

De verbouwing gaat zo 350 tot 450 miljoen euro kosten. “Of ze nou een weg aan de andere kant van Eindhoven maken of het stadion mooi uitbreiden, dat hoort erbij,” zegt de vrouw met de hond. “Belachelijk, had het ergens anders in gestoken of zet je stadion ergens neer waarin je niet midden in een woonwijk staat”, zegt Jolanda.

'Fantastisch'

“PSV als buren hebben is fantastisch”, zegt de man die groot fan is. “Het heeft meerdere kanten, tijdens concerten geeft het wel overlast”, zegt Philipsdorp-bewoonster Marion.

PSV hoopt in 2027 te beginnen met de verbouwing, het doel is om het in 2030 af te hebben.

