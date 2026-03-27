Stefan heeft niet het beste ijs van de wereld, wel trots: 'Mooi ervaring'

IJsmaker Stefan Beerens uit Baarle-Nassau is niet de beste ijsmaker van de wereld geworden. Afgelopen dagen deed hij mee aan het wereldkampioenschap ijsmaken in Las Vegas. Met zijn ambachtelijke ijsje Imagi probeerde hij de harten van de jury te veroveren. Helaas eindigde hij niet in de top drie. "Het was een fantastisch ervaring", zegt hij.

Uitgepikt door de douane Op hoop van zegen had hij in zijn bagage een aantal blaadjes Thaise basilicum gestopt, maar helaas hij werd er in zijn overstap in het Amerikaanse Houston tussen uitgepikt.

Gelukkig kon hij aan de organisatie van het wereldkampioenschap een boodschappenlijstje doorgeven, maar of die ingrediënten hetzelfde zouden zijn zoals in Nederland was nog maar de vraag.

Het was nog wel even spannend voor de ijsmaker, die werkzaam is bij de IJskeuken Kennis van IJs in Bladel. Vorige week kwam hij er namelijk achter dat een groot deel van zijn ingrediënten niet mee door douane heen mocht en moest hij een ander plan bedenken.

"Ik werd meegenomen naar een apart kamertje", vertelt de ijsmaker die vrijdag weer naar huis vliegt. "Uiteindelijk had ik een leuk gesprek met de medewerkers van de douane, maar ik zat ook met mijn overstap. Ik heb hard moeten rennen naar de gate om mijn vlucht te halen."

Net op tijd was hij bij het vliegtuig en als een van de laatste kon hij mee naar Las Vegas. Helaas wel zonder Thaise basilicum. Die moest hij dinsdag na de openingsceremonie van het wereldkampioenschap gaan halen met de Uber. "Tussendoor ben ik snel naar een markt toegegaan."

Thaise basilicum met de Uber halen

Het lukte hem om basilicum in te halen, een rijpe ananas kon hij alleen niet vinden. Goed gehumeurd als Stefan is verscheen hij 's middags vol enthousiasme weer bij de wedstrijd en begon hij aan zijn ijs. "Dat was nog best even wennen. Veel van de apparaten die ze hadden, zijn anders dan ik in Nederland gewend ben. Daar heb ik tijdens het bereiden van mijn ijs ook best wel moeite mee gehad."

Alles kwam gelukkig goed en het ijs kon gewoon door de juryleden worden geproefd. Helaas was het ijs van Stefan alleen niet goed genoeg om de titel binnen te slepen. "Het niveau was echt heel hoog. Er waren ook wel echt betere en bijzondere smaken bij", concludeert hij. "Ik heb mijn best gedaan. Ik was zelf tevreden met het mijn eindresultaat. IJs dat je thuis maakt, kun je alleen nooit precies namaken met anderen apparaten."

Erg dankbaar

Stefan benadrukt vrijdagavond dat hij heel dankbaar is voor alles wat hij de afgelopen drie jaar heeft mogen doen. "Ik ben ontzettend verbaasd over alle lieve berichtjes en aandacht die ik heb gekregen van iedereen om mij heen." Extra lof geeft de ijsmaker aan zijn team. "Zonder de gezamenlijk inzet van iedereen bij IJskeuken Kennis van IJs was ik niet in Amerika geweest."

En nu? Dit weekend gaat Stefan even bijkomen van alles wat de afgelopen dagen op hem af is gekomen en maandag gaat hij gewoon weer aan het werk.