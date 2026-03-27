PRO Eindhoven is not amused: 'Dit zorgt voor verwarring bij kiezers'

Toen donderdag de nieuwe roepnaam van GroenLinks-PvdA bekend werd, PRO, zorgde dat voor gekreun in Brabant. Daar bestaan namelijk al op gemeenteniveau partijen die ook PRO in hun naam dragen.

PRO Eindhoven die sinds 2023 bestaat, maakt bezwaar tegen de nieuwe naam. Ze raakten in Eindhoven vooral geïrriteerd omdat plaatselijk voormalig GroenLinks-PvdA bijna dezelfde naam voor hun Instagram-account gebruikt. "Dit zorgt voor directe verwarring bij kiezers", aldus PRO Eindhoven. Wat ze in Eindhoven ook vervelend vinden is dat PRO Eindhoven een andere signatuur heeft dan voormalig GroenLinks-PvdA. In Eindhoven zijn ze niet van plan hun naam te veranderen. Ze krijgen daarin steun van de Kiesraad die over de namen van politieke partijen gaat.

"Ik snap dat sommigen er chagrijnig over zijn."

In algemene zin zegt de Kiesraad dat 'lokale aanduidingen of namen voorgaan op landelijke'. Waarschijnlijk zal in Eindhoven de volledige naam Progressief Nederland op de volgende gemeentelijke kieslijst komen te staan. Een woordvoerder van het landelijke PRO, voormalig GroenLinks-PvdA, laat in de Volkskrant weten dat de partij wel degelijk onderzoek heeft gedaan voor de bekendmaking van de nieuwe naam. PRO telde zo’n veertig lokale partijen met het woord ‘pro’ of ‘progressief’ in de naam. "Ik snap dat sommigen er chagrijnig over zijn, de komende tijd gaan we met die partijen in gesprek."

"Het blijkt wel dat PRO een prima naam is."