PRO Eindhoven is not amused: 'Dit zorgt voor verwarring bij kiezers'
Toen donderdag de nieuwe roepnaam van GroenLinks-PvdA bekend werd, PRO, zorgde dat voor gekreun in Brabant. Daar bestaan namelijk al op gemeenteniveau partijen die ook PRO in hun naam dragen.
PRO Eindhoven die sinds 2023 bestaat, maakt bezwaar tegen de nieuwe naam. Ze raakten in Eindhoven vooral geïrriteerd omdat plaatselijk voormalig GroenLinks-PvdA bijna dezelfde naam voor hun Instagram-account gebruikt. "Dit zorgt voor directe verwarring bij kiezers", aldus PRO Eindhoven.
Wat ze in Eindhoven ook vervelend vinden is dat PRO Eindhoven een andere signatuur heeft dan voormalig GroenLinks-PvdA. In Eindhoven zijn ze niet van plan hun naam te veranderen. Ze krijgen daarin steun van de Kiesraad die over de namen van politieke partijen gaat.
"Ik snap dat sommigen er chagrijnig over zijn."
In algemene zin zegt de Kiesraad dat 'lokale aanduidingen of namen voorgaan op landelijke'. Waarschijnlijk zal in Eindhoven de volledige naam Progressief Nederland op de volgende gemeentelijke kieslijst komen te staan.
Een woordvoerder van het landelijke PRO, voormalig GroenLinks-PvdA, laat in de Volkskrant weten dat de partij wel degelijk onderzoek heeft gedaan voor de bekendmaking van de nieuwe naam.
PRO telde zo’n veertig lokale partijen met het woord ‘pro’ of ‘progressief’ in de naam. "Ik snap dat sommigen er chagrijnig over zijn, de komende tijd gaan we met die partijen in gesprek."
"Het blijkt wel dat PRO een prima naam is."
In Maashorst bestaat sinds Uden en Landerd werden samengevoegd de lokale politieke partij: GroenLinks-PvdA-D66-PRO Maashorst. Afgelopen verkiezingen verdubbelde deze partij haar zetels van twee naar vier. "Het blijkt wel dat PRO een prima naam is”, zegt lijsttrekker Cock de Jong lachend in het Brabants Dagblad. Hij stond mede aan de wieg van PRO Maashorst.
De Jong is flexibeler in het verzinnen van een nieuwe partijnaam, dan zijn Eindhovense collega. In het BD zegt hij dat het donderdag losging in de groepsapp van zijn partij. "De meest genoemde namen zijn PRO-D66 of D66-PRO. Maar we kunnen er ook nog voor kiezen om iets heel anders te bedenken. Wordt vervolgd.”