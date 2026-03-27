Gradus Kraus gaat ring weer in: 'Blijft mooi om in eigen land te vechten'

Bokser Gradus Kraus gaat op 9 mei voor eigen publiek vechten in Topsportcentrum Rotterdam. De 24-jarige Ossenaar is de headliner van het evenement Boxing Gladiators van organisator Boxxer.

Kraus is bezig aan een opmars in de bokswereld en pakte in november , ook in Rotterdam, de Europese titel bij de internationale boksbond IBF.

"Het blijft altijd mooi om in eigen land te vechten", zegt Kraus in een persbericht. "Het is een eer om samen met de top van Nederland op een kaart te staan en een duidelijk signaal dat de toekomst van het boksen nu begint."

Naast Kraus staan ook de Nederlanders Elaige Camara, Tony Jas, Geraldo Holzken en Cristofer Torres op het affiche. In Topsportcentrum Rotterdam kunnen bijna drieduizend toeschouwers terecht.