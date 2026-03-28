Bewoners zaten tv te kijken toen auto huis inreed: 'Ze trilden helemaal'

De bewoners van het appartementencomplex in Hapert zijn zaterdagochtend nog steeds ontzettend geschrokken. Vrijdagavond laat reed een auto een appartement binnen terwijl de bewoners thuis waren. "Ze trilden helemaal."

Een 22-jarige automobilist uit Hapert werd opgepakt voor de knal tegen de gevel van het appartement aan de Oude Provincialeweg. De bewoners hebben de inzittenden uit de auto gehaald. De schade aan de gevel van het gebouw is enorm. De bewoners van het appartement hebben de nacht daarom ergens anders moeten doorbrengen. De bewoners kunnen nog niet naar huis. Dat gold vrijdag ook voor de bewoners boven het appartement dat werd getroffen. Een van hen is Maria Horst. "We lagen net in bed", zegt ze. "We hoorden opeens een harde knal. Wij zeiden meteen tegen elkaar: dat was geen onweer."

"Ik dacht, die proberen in te breken."

Horst keek door het raam naar buiten, maar zag de auto niet. "Maar ik zag wel twee jonge mannen. Ik dacht: die proberen in te breken, want de klap is ergens anders geweest." Toen ze op het balkon ging staan, zag ze de auto in de woonkamer onder haar appartement.

Al gauw kregen de bewoners te horen dat ze de nacht niet in hun appartement konden doorbrengen. De precieze schade wordt nog in kaart gebracht. "Ik ben nog niet zo bezig met dat ik niet thuis mag slapen", zegt Horst. "Ik ben meer bezig met de onderburen. Het stel dat daar woont is vreselijk geschrokken. Ze trilden helemaal gisteravond. Dat komt nu allemaal pas echt bij ons binnen." Overigens mocht Horst na het gesprek met Omroep Brabant wél weer terug naar binnen.

Na de crash van de auto in Hapert werden meerdere hulpverleners opgeroepen (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).





Frans Faes woont ook in het appartementencomplex. Hij lag te slapen toen hij wakker werd van de klap. "Ik had niets in de gaten, maar daarna werd er geroepen dat we het pand uit moesten. Toen zag ik de auto. Dan krab je jezelf wel even achter je oren." "Gelukkig zaten ze toevallig op de bank tv te kijken. Anders was het heel anders afgelopen. Dus dat is geluk bij een ongeluk." De mannen gaven elkaar de schuld, zegt Faes. "Ze zeiden dat ze niet wisten wie er had gereden. Dat mag de politie gaan uitzoeken." Er zouden in totaal drie of vier mannen in de auto hebben gezeten. Twee van hen, de bestuurder en de bijrijder, bleven na de crash op straat staan. De bestuurder werd meegenomen naar een politiebureau. Hij bleek onder invloed. Bekijk hier de beelden van de ravage: