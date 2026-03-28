Leerling van rij-instructeur Batu valt flauw op de snelweg

Rijd je als rijschoolhouder op de snelweg, valt ineens je leerling achter het stuur flauw... Het overkwam Batu Vurgun. De Eindhovens rijschoolhouder slaagde erin om de auto vanaf de bijrijdersstoel op een veilige plek te parkeren en plaatste er op TikTok een video van.

"Daniela, Daniela, Daniela. Oké, ik ga hier even aan de kant stilstaan. Rustig blijven, rustig blijven." Het zijn de woorden van Batu Vurgun. De rijschoolhouder rijdt vrijdag op de snelweg bij Eindhoven als leerling Daniela achter het stuur flauwvalt. Batu heeft als rij-instructeur op de brijrijdersstoel zelf ook een rem- en gaspedaal. Hij neemt het stuur van zijn leerling over en brengt de auto op een veilige plek tot stilstand. Na een kleine minuut komt de leerling weer bij. "We waren net met de les begonnen. Toen we de snelweg opgingen zei ze al dat ze het misschien wel spannend ging vinden. Ik zag haar wel iets zwaarder ademhalen en ze kneep erg in het stuur. Ze gaf aan dat het een beetje niet goed ging. Op de N2 richting Eindhoven Airport ging het echt flink mis. Ik zag haar een paar keer echt wegvallen", kijkt Batu terug op de bijzondere ervaring.

"Toen we naar rechts opschoven, viel ze weg. Ikzelf had ook paniek. Gelukkig was er direct een vluchtstrook en konden we de auto neerzetten. Op zo'n moment wil je snel met haar bezig zijn en niet met het verkeer. De auto rijdt 80 kilometer per uur. Ik moet het verkeer om me heen in de gaten houden en de auto veilig aan de kant krijgen. En dat binnen een paar seconden..." Batu realiseert zich door het moment dat rijlesgeven gevaarlijk kan zijn. "Je krijgt wel een besefmoment dat het niet alleen lesgeven is. Het is alles behalve alleen twaalf uur in een auto zitten, links rechts kijken en bijzondere verrichtingen." Na een kleine minuut komt de leerling weer bij. Opmerkelijk genoeg viel ze een week eerder ook al flauw, toen ze bij Batu in de auto zat. "Toen dacht ze dat het door een vrachtwagen kwam, maar die was nu niet in de buurt. Het ligt aan de snelweg."

Het hele voorval liep gelukkig goed af. Daniela maakte zich vooral zorgen of ze haar rijbewijs wel ooit gaat halen, met haar angst voor de snelweg. "Dat gaat sowieso langer duren, maar dat is niet erg. We gaan het langzaam opbouwen. We hebben nu afgesproken dat we tijdelijk de snelweg mijden." In de video kunnen de twee, als ze van de snelweg af zijn, hartelijk lachen. "Je maakt mijn werk wel leuk. Ik ga dadelijk naar huis en dan kan ik weer wat vertellen", zegt Batu. Batu maakt vaker video's van de rijlessen die hij geeft en wat hij daarbij meemaakt. De video's zijn op TikTok al miljoenen keren bekeken. De teller bij de video van Daniela die flauwvalt staat na een dag al op ruim 600.000 kijkers. In deze TikTok-video is te zien wat er gebeurt: