Missie voltooid: Maron vinkt alle straten van deze stad in hardloopapp

Weet jij hoeveel straten Eindhoven precies heeft? Maron Janssen (22) uit Waalre wel. Hij zag ze alle 2.756 tijdens het hardlopen door de stad. Het was zijn missie om op hardloop-app Strava de hele kaart van Eindhoven in te kleuren. Zaterdag liep hij de laatste kilometers van zijn bijzondere hardlooptocht.

Verschillende vrienden en kennissen liepen tijdens de laatste etappe mee met Maron, die traint bij de Eindhovense Studenten Atletiek Vereniging Asterix. Vol trots laat hij even later het kaartje zien waarop alle Eindhovense straten oranje kleuren. "Hij is helemaal af. Die krijgt een mooi plekje. Geweldig. Dit was die drie jaar zeker waard. Ik heb zoveel mooie dingen meegemaakt. Het was een mooi avontuur dat ik niet ga vergeten."

Met zijn handen gespreid komt Maron als een volleerd hardloper over de finish, midden in de Eindhovense buurt Achtse Barrier. Erg vermoeid oogt hij niet. Tevreden wel. Zaterdagochtend rondde hij zijn megaproject af: hardlopen door alle straten van Eindhoven. "Het voelt geweldig. Het is eindelijk gelukt. We hebben een beetje regen, maar het was een hele mooie finish", vertelt hij over zijn project dat eind 2023 begon .

Maron is dol op statistieken. Zo weet hij dat hij in totaal 2277 kilometer rende, er 204 uur over deed en 210 verschillende loopjes nodig had om alle straatjes af te vinken. Regelmatig werd hij voor gek verklaard. "Zeker als ik weer een parkeerplaats moest overrennen die er ook bij hoort. Dan kijken mensen naar mij en denken: 'Wat ben jij nu aan het doen?'"

Strijp-S met haar industriële gebouwen en de graffiti in de wijk Groenewoud maakte het meeste indruk op Maron die studeert aan de Technische Universiteit Eindhoven. Rennen over Stratumseind vond hij het minst leuk. "Het is er mooi, maar wel druk. En die bierlucht, dat is niks voor mij."

Poging dreigt te mislukken

Toch was het drinken van een biertje een van de eerste dingen die Maron wilde doen toen hij over de finish kwam. Maar even daarvoor leek het erop dat het groepje de eindstreep helemaal niet zou halen.

Een loslopende hond was zo enthousiast dat hij wilde meerennen en tegen een paar hardlopers opsprong. Uiteindelijk lukte het om de hond weer aangelijnd te krijgen en kon Maron verder richting de finish.

Plannen voor een nieuwe uitdaging heeft Maron voorlopig nog niet. "Wie weet ga ik het heel erg missen. Je hebt nog een paar dorpen om Eindhoven heen. Maar dat zien we wel. Eerst ga ik hiervan genieten."