Kim overwint haar stotter en spreekt honderd mensen aan op de markt

Voor mensen die stotteren is het uitspreken van hun eigen naam vaak het moeilijkst. In Den Bosch liepen stotteraars zaterdagmiddag door de stad om zich voor te stellen aan het winkelend publiek. Kim van Heeswijk uit Tilburg was een van hen.

Mensen van het stotteren afhelpen, dat gaat niet zo makkelijk. Stotteraars helpen om er zo goed mogelijk mee om te gaan, dat kan wel. De McGuire-cursus is hiervoor zeer geschikt.

Hij is inmiddels instructeur van de McGuire-cursus en loopt zaterdagmiddag met mede-stotteraars door het centrum van Den Bosch. "We leren mensen nieuwe spreektechnieken en een andere manier van ademen om dit vol te houden. Stotteraars proberen alles te doen om hun stotter te verbergen, wat wij ze leren is om het te laten zien. Over je angsten heen groeien. Je moet altijd blijven doen wat je eigenlijk niet wilt doen."

Zelfvertrouwen krijgen

Kim van Heeswijk uit Tilburg deed tien jaar terug al een keer deze cursus. Ze merkte dat ze weer meer ging stotteren en doet daarom nu opnieuw mee. "Ik voel nog wel spanning, maar krijg ook zelfvertrouwen van het aanspreken van mensen. Tien jaar geleden had ik dit nooit gedaan en ik zou je voor gek verklaren als je zei dat ik honderd mensen zou aanspreken en zou gaan speechen op de markt."

Want dat doen de cursisten deze zaterdag. Ze stellen zich aan veel mensen voor en houden een speech. "Mag ik u iets vragen? Wij doen aan een stottercursus mee. Omdat wij stotteren en wij moeten vandaag honderd mensen aanspreken om over onze spreekangsten heen te komen. Ik heb altijd moeite met mijn voornaam. Zou ik mezelf mogen voorstellen. Ik ben Kim van Heeswijk", zegt Kim zonder te haperen tegen een winkelend echtpaar.

Geen woorden of zinnen afmaken

Voor Kim is de cursus niet alleen belangrijk om het publiekelijk praten te oefenen. Ze vindt het ook fijn om mede-stotteraars te treffen. "Dit voelt als een warm bad. Niemand anders weet wat wij voelen en meemaken."

De stotteraars krijgen tijdens de cursus veel tips. Maar zijn er ook handigheden voor mensen die tegenover de stotteraar staan? Kim weet het. "Nooit een woord of zin afmaken, dat is echt verschrikkelijk. Je moet ook niet wegkijken. Ik vind het fijn om oogcontact te houden. Mij het gevoel geven dat je luistert en tijd hebt. Als ik voel dat iemand gehaast is, word ik zelf ook gehaast en heb ik nog meer kans om te stotteren."