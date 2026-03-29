Man (21) in Eindhoven opgepakt in terrorismeonderzoek, mogelijk link met IS

Een 21-jarige man uit Eindhoven is zaterdagavond aangehouden in een terrorismeonderzoek. Een team van de Dienst Speciale Interventies (DSI) viel met een stormram zijn huis binnen aan de Ruysdaelbaan in Eindhoven. "Onderzocht wordt of hij banden heeft met Islamitische Staat (IS)", zegt de politie Landelijke Eenheid.

Na de inval gingen agenten in zwarte jassen naar binnen om het huis te doorzoeken. Het leek erop dat ze vooral op zoek waren naar elektronische apparaten, zoals telefoons en laptops. Later op de avond kwam een gespecialiseerd bedrijf in het vervoeren van gevaarlijke stoffen naar het huis. Volgens buurtbewoners is er vuurwerk meegenomen.

Door het raam van het huis was te zien hoe agenten zaterdagavond beelden en data op de televisie van de man bekeken. Daarop waren onder andere gemaskerde mannen, vuurwapens en Arabische teksten te zien.

De verdachte wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Omdat het onderzoek nog loopt, wil de politie op dit moment geen verdere informatie delen.