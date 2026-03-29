Na 32 jaar stoppen Arthur en Helene met hun friettent: ‘Vind het heel erg’

“Hartstikke bedankt voor alles en geniet van jullie pensioen”, zegt een van de vaste klanten tegen Arthur en Helene Hoyer van Cafetaria De Dageraad in Den Bosch. Na 32 jaar stoppen de twee ermee en dat zal best even wennen worden voor zowel de frietenbakkers als de klanten van de zaak.

Terwijl Arthur de laatste frieten staat te bakken, spuit Helene een flinke laag curry over een berenklauw heen. Na al die jaren zijn de twee nog altijd een geoliede machine, al begon het de laatste tijd wel wat te piepen en te kraken. “We zijn allebei heel erg moe”, geeft Arthur eerlijk toe. “Ik ben zelf 69 en had twee jaar geleden dus eigenlijk al met pensioen gemogen. We zijn er heel erg aan toe.” Toch voelt het voor zowel Arthur als Helene erg dubbel. “Het is vandaag een dag met een lach en een traan”, vertelt Helene, terwijl ze een traantje moet wegpinken. “Het is moeilijk, maar het is ook heel leuk dat er zoveel mensen langskomen vandaag. Iedereen zegt dat ze het zo erg vinden dat we ermee stoppen. Ze weten niet waar ze nu naartoe moeten. Maar het houdt toch een keertje op.”

“Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar we kunnen een hoop tranen verwachten.”

Er was al die jaren maar weinig tijd voor de hobby’s van de twee. Daar komt nu verandering in. “Ik ga vissen, varen, fietsen en naar de voetbal”, zegt Arthur. Hij voetbalde vroeger bij Willem II, PSV en Den Bosch en gaat de komende tijd vaker naar de wedstrijden. Helene kijkt uit naar de tijd met haar vijf kleinkinderen. “De oudste is negentien en die wil heel graag dat ik meega naar de stad. Met de jongere kinderen gaan we lekker naar de speeltuin”, vertelt ze. De familie van Arthur en Helene heeft grootste plannen voor de laatste dag. Al kunnen de twee daar eigenlijk maar moeilijk mee omgaan. “Ik heb het liefst de touwtjes in handen, maar dat mocht deze keer niet”, lacht Arthur. “Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar we kunnen een hoop tranen verwachten. Het is ook heel emotioneel. Ik ga de klanten heel erg missen. Mijn vrouw ook, want dat is helemaal een zacht ei.”

“Ik vind het heel erg dat ze stoppen, maar ze hebben ook recht op pensioen.”

Een van de vaste klanten komt voor de laatste keer een schotel én een frikandel speciaal halen. “Dit is een begrip in Den Bosch. Ik woon zelf tegen Rosmalen aan, maar ik kom hier altijd een frietje halen. Ik vind het heel erg dat ze stoppen, maar ze hebben ook recht op pensioen.” Ook mensen van dichterbij vinden het jammer dat cafetaria de Dageraad dichtgaat. “Het zal een hele verandering zijn voor de buurt”, vertelt de overbuurvrouw van de cafetaria. “Je kunt hier even buurten en een bakje koffie aan de deur doen, maar dat kan straks niet meer.” De laatste drukke dag wordt afgesloten met een feest en daarna kunnen Arthur en Helene gaan genieten van hun pensioen. Helemaal afscheid nemen van de friettent doet het stel niet, want ze gaan in de cafetaria wonen. “Ik moet eerst zes weken verbouwen”, lacht Arthur. “Dit was 32 jaar de huiskamer van de wijk en nu wordt het onze eigen huiskamer. Dat vinden we heel bijzonder.”