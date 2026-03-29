Volop lof voor rijinstructeur die rustig blijft als leerling flauwvalt

Batu Vurgun (23) is overspoeld met reacties nadat hij een video plaatste waarin een van zijn leerlingen flauwviel achter het stuur op de snelweg. De Eindhovense rijschoolhouder krijgt veel positieve opmerkingen omdat hij kalm bleef en de auto veilig aan de kant zette.

Batu gaf vrijdag les aan Daniela. Toen de twee over de N2 bij Eindhoven reden, voelde Daniela opkomen dat ze ging flauwvallen. In de rechterbinnenspiegel zag de rijinstructeur haar wegvallen. Hij twijfelde niet en nam het stuur en de rem- en gaspedaalbediening over, zei hij eerder tegen Omroep Brabant. Ondertussen bleef hij tegen Daniela praten. “Ik ga hier even aan de kant stilstaan. Rustig blijven, rustig blijven”, zei Batu, terwijl hij de auto in een parkeerhaven naast de N2 neerzette. Hij deelde de video op social media en die ging viral.

Onder het filmpje stromen de reacties binnen. “Wat ben jij een ontzettend lieve instructeur. Zo kalm en lief. Je voelt haar ongemakkelijkheid en jij blijft haar vertrouwen geven”, reageert Sowelu. Angela zegt: “Wat goed hoe rustig jij blijft, heel netjes en respectvol. Angst is zo eng. Jij geeft haar rust en vertrouwen. Respectvol hoe je kan handelen in deze situatie.” Toch wist Batu, die bijna vier jaar zijn eigen rijschool heeft, ook niet meteen hoe hij moest handelen. “Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Ik dacht bij mezelf: waar ga ik de auto stilzetten, want ik rijd op de snelweg. Gelukkig was er een parkeerhaven aan de rechterkant. Daar stonden we veilig stil.”

" Natuurlijk blijft het gevaarlijk als iemand flauwvalt, maar daarvoor zijn wij er."

Naast de lof voor de jonge rijschoolhouder vragen mensen zich af of het wel veilig is om iemand te laten lessen als die flauwvalt. Volgens Batu is dat geen probleem. “Niemand ‘krijgt’ zijn rijbewijs. Iedereen moet afrijden. Ik ga mijn leerlingen niet op examen sturen als ze in paniek raken of flauwvallen als ze op de snelweg rijden. Natuurlijk blijft het gevaarlijk als iemand flauwvalt, maar daarvoor zijn wij als instructeurs er. Oefening baart kunst.” Daniela hoeft voorlopig even niet de snelweg op. Batu gaat de lessen rustig met haar opbouwen. “Alles heeft te maken met tijd. Het gaat wat langer duren, maar dat weet ze. Je begint op een 60-kilometerweg, daarna de 70-wegen en zo verder. Dat doen we niet in één les.” Hij is ervan overtuigd dat ook Daniela straks de trotse bezitter is van haar rijbewijs.