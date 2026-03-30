Vergeten sleutel brengt Jan Biggel tot aanzoek: 'Helga is onmisbaar'

Jan Biggel gaat trouwen. De zanger en entertainer uit Liempde heeft zijn vriendin Helga zondag ten huwelijk gevraagd. Dat gebeurde nadat hij thuis voor een dichte deur stond en zij hem 'redde', zo vertelt hij maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! op Omroep Brabant.

De tortelduifjes leerden elkaar vorig jaar kennen tijdens een artiestenreis met zeshonderd fans naar Turkije: dagenlang zingen, bier tanken en bakken in het mediterrane zonnetje. "Het klikte ineens en de vonk sloeg over", vertelde Biggels nieuwe vlam half november met twinkelende oogjes in de talkshow VRIJDAG van Omroep Brabant. Inmiddels zijn de twee geregeld bij elkaar, al woont Helga officieel nog in Venlo. Maar kort geleden besloot ze haar meubels al naar Liempde te verhuizen. Die kunnen een mooi plekje krijgen in Jans caravan. Vrijdag ging Helga naar Limburg om haar huis leeg te halen en Jan ging intussen met zijn geluidsman op pad voor een optreden. "Maar onderweg naar huis zei ik: maat, ben mijn huissleutel vergeten! Die ligt nog bij mij thuis binnen. Ik kan mijn kiet niet in. Helga heeft de andere sleutel en zij is in Venlo."

Een telefoontje naar zijn tante Annie, midden in de nacht, bood uitkomst. Hij legde haar de situatie uit en ze reageerde superlief: "Dat geeft niks jongen, zei ze. Dan kom je deze kant op, doe ik de voordeur open en slaap je hier." Daarna belde hij Helga, met de vraag of zij de volgende ochtend heel vroeg naar Liempde wilde komen. "Ik had namelijk een optreden en mijn autosleutel lag ook in huis. Anders kon ik niet weg." Helga schoot haar Jan te hulp en stond de volgende ochtend heel vroeg paraat om de deur voor hem te openen. Op Instagram deelt Jan Biggel beelden van zijn aanzoek:

"Ze heeft zich onmisbaar gemaakt", vertelt Biggel terugblikkend op de radio. "Dus ik heb Helga zondag meteen ten huwelijk gevraagd. Dan zijn we er meteen vanaf ook, haha. Er komt een leuk feestje aan!" Hij deed het aanzoek in restaurant Hoeve 1827. "Ik had eigenaar Jan van Gestel een tekstje gestuurd en gevraagd: wil je dit in de menukaart plakken?" Maar dat pakte niet meteen bij Helga. "Ze zag wel dat iedereen haar intussen aan het filmen was. Hedde gij ook zo'n briefje in jouw menukaart, vroeg ze. Dus ik zei: ikke nie. Toen las ze het nog een keer en toen viel het kwartje! En zei ze ja!"

"Helga heeft alles wat mijn hartje begeert."

Biggel roemt Helga vanwege haar humor. "Ze is daarnaast ondernemend en creatief. Ze heeft alles wat mijn hartje begeert. Als het er dan toch van moet komen, waarom dan langer wachten? Ik zei: meid, we gaan het meteen bezegelen. Je had je al onmisbaar getoond, met die reservesleutel. Nu sta ik dadelijk nooit meer voor een gesloten deur!" De bruiloft gaat in de zomer plaatsvinden. Dat betekent veel regelen in korte tijd. Toch? "Bende gek, ik ben al over de zestig. We maken er gewoon een klein feestje van, in besloten kring. Met vrienden en kennissen." Bulderend van het lachen: "We weten nog wel een tweedehandszaak voor de kleren!"