Jaren geleden al zorgen over jeugdcentrum dat jongeren zou willen bekeren

Binnen de gemeente Eindhoven bestaan al sinds 2020 zorgen over het werkelijke doel van jongerencentrum Pitstop. De vrees was dat Pitstop jongeren wilde bekeren tot het geloof. Dat blijkt uit interne documenten die in handen zijn van Omroep Brabant en Studio040. Een deskundige was onlangs kritisch over een kerkdienst in het pand van Pitstop op 22 maart. Nu blijkt dat er op het gemeentehuis al veel langer zorgen leven.

Omroep Brabant en Studio040 doen al langer onderzoek naar Pitstop. De organisatie geeft aan dat het geloof geen rol speelt in hun jongerenwerk, maar in online uitingen van een oud-teamleider en de voormalige zusterorganisatie Youth for Christ (YfC) komt een ander beeld naar voren. Nu blijkt uit documenten die Omroep Brabant en Studio040 in handen hebben na een beroep op de een Wet open overheid (Woo) dat er binnen de gemeente al in 2020 zorgen waren. Pitstop ontvangt veel gemeentelijke subsidie: in 2025 een recordbedrag van 431.118 euro.

Scheiding staat en kerk’

‘Subsidie en scheiding van staat en kerk’ is de titel van een mail die iemand binnen de gemeente in oktober 2020 verstuurt aan een collega. De mail volgt op gesprekken met jongerencentrum Pitstop over een subsidie. Het is niet bekend of de afzender een ambtenaar of bestuurder van de gemeente is. ‘Van Pitstop is bekend dat zij onderdeel zijn van Youth for Christ (YfC)’, schrijft de mailer. ‘Op de Nederlandse website spreken zij in hun jaarverslag 2019 over missionair jongerenwerk.’ Met missionair werk wordt bedoeld het verspreiden van het geloof. De mailer sluit af met een collegiale vraag: ‘Hoe kijk jij hier tegenaan?’

De mail van de medewerker van de gemeente.

‘Jongerenbijbel aanwezig’

‘Ik kon het toch niet laten om even het jaarverslag erbij te halen’, zo reageert de collega. Vervolgens citeert hij/ zij uit het bewuste jaarverslag. Zo staat er dat YfC zichzelf ziet als ‘expert op het gebied van lokaal missionair jongerenwerk’ en dat ze jongeren willen ‘laten zien dat Jezus er voor hen is’. Er staat dat op ieder jongerencentrum een jongerenbijbel aanwezig is.

De gemeente vraagt Pitstop om uitleg. Ze wil weten of Pitstop inderdaad jongeren wil bekeren en hier de subsidie voor nodig heeft. ’Hoe verhoudt deze opmerking zich tot de offerte die u heeft ingediend bij de gemeente Eindhoven?’, is de vraag.

‘Geen zieltjes winnen’

Pitstop antwoordt dat ze helemaal zelfstandig zijn. Opmerkelijk, aangezien YfC op haar website Pitstop juist ‘onderdeel van YfC’ noemt en de letters YfC al jaren in het oranje Pitstop-logo staan. Matheus Sales de Moura, destijds teamleider van Pitstop, noemt zichzelf op de website van YfC medewerker van die beweging. Maar Pitstop verzekert de gemeente dat ‘het winnen van zieltjes’ geen ‘primair doel’ is. Volgens de organisatie hebben ze zich ook wel bewezen: ‘Pitstop heeft in de afgelopen 20 jaar laten zien dat professioneel jongerenwerk prima kan samengaan met een ideële gedrevenheid.’ De gemeente is akkoord met de uitleg, de subsidie wordt toegewezen.

‘Door God gestuurd’

De geruststellende woorden roepen wel vragen op. Zeker als je de interviews met teamleider Matheus Sales de Moura op de site van YfC leest. In januari 2022 vertelt hij over zijn werkwijze: ‘Wij bouwen een relatie op met jongeren en vanuit die relatie delen we het evangelie’. Over de gemeente zegt hij: ‘De gemeente Eindhoven vraagt niet van ons om met jongeren over het geloof te praten. Maar dat doe ik wel, omdat jongeren daar behoefte aan hebben.’ In oktober 2023 wordt Sales de Moura weer geïnterviewd. Hij vertelt over ‘zijn passie’: ‘Eindhovense jongeren redden door hen op het spoor van Jezus te zetten’. ‘Ik geloof dat elke jongere die ons jongerencentrum binnenstapt, door God is gestuurd om door ons geliefd te worden’, zo zegt hij.

‘Ongelukkig geformuleerd’

De gemeente Eindhoven liet eerder aan Omroep Brabant en Studio040 weten geen religieuze activiteiten te subsidiëren, en alle vertrouwen te hebben in het werk van Pitstop. Na vragen van Omroep Brabant en Studio040 werd wel bekend dat Pitstop afstand neemt van YfC, volgens beide partijen op initiatief van Pitstop zelf. YfC zou te veel gericht zijn op het geloof. Teamleider Sales de Moura noemt zijn uitspraak over 'toch over het geloof praten' terwijl de gemeente dit niet wil desgevraagd 'wat ongelukkig geformuleerd'. Hij is inmiddels vertrokken bij het jongerencentrum, zijn opvolger is Giovanny Mc Dowall. Mc Dowall laat weten dat jongeren in contact brengen met god ‘geen doel’ van Pitstop is. De organisatie werkt nog altijd nauw samen met de gemeente en ontvangt hier subsidie voor.