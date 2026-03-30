Boer Johan zit nog met enorme berg piepers ondanks gekte van zondag

Ondanks de aardappelgekte zondag in Hapert, is er nog een enorme berg aardappelen blijven liggen bij boer Johan van Meer: van de meer dan 250.000 kilo aardappelen werd slechts zo’n 5.000 kilo verkocht. Een klein deel van de enorme voorraad dus, al is elke kilo die een bestemming krijgt volgens de boer mooi meegenomen: "Vanavond begint de tweede ronde."

Het was volgens boer Johan lastig om bij te houden hoeveel aardappelen er precies zijn meegenomen zondag. "Je ziet wel dat het iets leger is in de schuur, maar het is moeilijk te zien hoeveel er is verdwenen. Ik denk eerder zo’n vijfduizend kilo dan tienduizend", zegt hij maandag. Hoewel het een kleine hoeveelheid lijkt, was het enorm druk. De eerste mensen stonden zondagochtend al om tien uur in de rij, terwijl de verkoop eigenlijk pas om elf uur zou beginnen. Wat gepland was tot twee uur ’s middags, liep uiteindelijk uit tot ver daarna. "Ik had eigenlijk een feestje die middag, maar dat heb ik maar even opgeschoven", vertelt Johan.

Enorm overschot

Het ruim 250.000 kilo tellende overschot aan aardappelen heeft volgens boer Johan van Meer meerdere oorzaken. Hij verkoopt minder aardappelen door de hogere importheffingen in Amerika, er is meer eigen productie van aardappelen in Azië en het was een goed groeiseizoen in Europa. "Er is dus meer aanbod en minder vraag", concludeert hij.

Laatste kans

Voor de mensen die nog aardappelen willen kopen, geen nood. De aardappelboer heeft straks van vijf uur tot acht uur zijn schuur nog openstaan. Voor tien euro heb je vijftig kilo aardappelen. "Ik denk wel dat het ietsjes rustiger gaat zijn dan zondag, maar je weet het nooit", zegt hij. Een aantal afspraken om aardappelen op te halen staat in ieder geval al vast. Zo komt de Voedselbank in Lommel maandag nog langs en de Voedselbank in Eindhoven later deze week. Ook zijn er mensen die zondag en maandag niet konden komen en hun aardappelen op een later moment ophalen. "Maar daarna is het klaar hoor", lacht de aardappelboer. "Ik wil wel een paar weken nog wat aardappelen bewaren, maar ze gaan straks kiemen omdat het voorjaar is. Nu zijn ze nog van goede kwaliteit. En wij willen natuurlijk ook weer door, haha." Bekijk hier de aardappelgekte van zondagmiddag: