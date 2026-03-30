Picknicken op de snelweg populair: 'Neem een kleedje mee'

Picknicken op de snelweg: het kan binnenkort écht bij Knooppunt Hooipolder. Rijkswaterstaat heeft ruim 800 aanmeldingen gekregen van mensen die hun kleedje op het verse asfalt willen leggen of lekker willen gaan wandelen. Daarom is er een rem opgezet: inschrijven kan niet meer. Snelwegliefhebbers mogen voor één keer midden op de nieuwe verbindingsboog tussen de A59 en de A27 bij Raamsdonksveer gaan zitten, vlak voordat ‘ie open gaat voor auto’s.

“Breng een kleedje mee en uw eigen hapjes en alcoholvrije drankjes en kom gezellig wandelen en picknicken op de nieuwe verbindingsboog”, zo was de oproep van Rijkswaterstaat een paar weken geleden. En daarna stroomden de aanmeldingen via de digitale snelweg binnen. “Binnen no-time zaten we aan het maximum”, zegt woordvoerder Eric van Beerendonk van Rijkswaterstaat.

Waarom het mag? “Het is heel leuk”, verklaart de woordvoerder simpelweg. Toch is er nog een ander doel. “We willen mensen natuurlijk ook informeren dat de situatie op de snelweg gaat veranderen.”

Ook al was de oproep tien dagen geleden, op sociale media vragen mensen zich nu af of het een grap is. “Zeker niet. Dan hadden we het wel op 1 april gedaan. De datum heeft te maken met de openingsdag van de snelweg.”

Bordspel

Op 8 april is het picknickevenement tussen vier uur ‘s middags en half acht. Voor kinderen is er een speciale speurtocht en staat er een heus A27-bordspel klaar. De nieuwe verbindingsboog gaat op maandagochtend 13 april om 5 uur ’s ochtends open voor verkeer.

Aanmelden voor de snelwegpicknick kan niet meer. “Helaas zijn alle plekken vol en mogen wij geen extra mensen meer toelaten op het terrein. Spontaan langskomen is dus helaas ook niet mogelijk”, is de boodschap van Rijkswaterstaat.