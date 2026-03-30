Inwoners Moerdijk zoeken hulp bij topadvocaten: ‘We moeten samenwerken’

In Moerdijk groeit de behoefte om in opstand te komen tegen het mogelijke verdwijnen van het dorp. “Als Moerdijkers moeten we samenwerken, dan staan we sterker." Een groep bewoners overweegt daarom steeds serieuzer juridische stappen: “Er is zoveel onduidelijkheid.”

Frank Janssen Geschreven door

Als het aan de gemeente ligt, dan wordt het dorp Moerdijk van de kaart geveegd om plaats te maken voor industrie. Maar het Rijk en de provincie moeten daar nog een definitief oordeel over vellen. Dat besluit wordt waarschijnlijk pas in de zomer genomen. Om meer grip te krijgen op hun situatie, verdiepen bewoners zich in de juridische mogelijkheden, zo is te zien in de nieuwste aflevering van de serie ‘Ondertussen in Moerdijk’. De inwoners hebben topadvocaten Carry en Geert-Jan Knoops gevraagd wat ze kunnen doen als het dorp daadwerkelijk moet verdwijnen. Voor veel inwoners is dat geen overbodige luxe. Het proces duurt lang en duidelijke antwoorden blijven uit. Die onzekerheid maakt het nemen van beslissingen moeilijk.

Twijfel slaat toe

Oud-leraar Martin Brusse dacht zijn keuze al gemaakt te hebben. Hij kocht een huis in België en wil zijn woning in Moerdijk verkopen. Maar inmiddels slaat de twijfel toe. “Het spookt door mijn hoofd”, zegt hij. “Ik hoorde dat hoe langer je wacht, hoe meer geld je misschien krijgt. Dan ga je toch weer nadenken.” De verkoop van zijn huis gaat moeizaam en hij is teleurgesteld in het bod van de gemeente. “Je moet weg, maar je weet niet waar je precies aan toe bent.”

Jacques van IJsseldijk werkt als monteur van straatverlichting (foto: Omroep Brabant).