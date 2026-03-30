Inwoners Moerdijk zoeken hulp bij topadvocaten: ‘We moeten samenwerken’
In Moerdijk groeit de behoefte om in opstand te komen tegen het mogelijke verdwijnen van het dorp. “Als Moerdijkers moeten we samenwerken, dan staan we sterker." Een groep bewoners overweegt daarom steeds serieuzer juridische stappen: “Er is zoveel onduidelijkheid.”
Als het aan de gemeente ligt, dan wordt het dorp Moerdijk van de kaart geveegd om plaats te maken voor industrie. Maar het Rijk en de provincie moeten daar nog een definitief oordeel over vellen. Dat besluit wordt waarschijnlijk pas in de zomer genomen.
Om meer grip te krijgen op hun situatie, verdiepen bewoners zich in de juridische mogelijkheden, zo is te zien in de nieuwste aflevering van de serie ‘Ondertussen in Moerdijk’. De inwoners hebben topadvocaten Carry en Geert-Jan Knoops gevraagd wat ze kunnen doen als het dorp daadwerkelijk moet verdwijnen.
Voor veel inwoners is dat geen overbodige luxe. Het proces duurt lang en duidelijke antwoorden blijven uit. Die onzekerheid maakt het nemen van beslissingen moeilijk.
Twijfel slaat toe
Oud-leraar Martin Brusse dacht zijn keuze al gemaakt te hebben. Hij kocht een huis in België en wil zijn woning in Moerdijk verkopen. Maar inmiddels slaat de twijfel toe. “Het spookt door mijn hoofd”, zegt hij. “Ik hoorde dat hoe langer je wacht, hoe meer geld je misschien krijgt. Dan ga je toch weer nadenken.”
De verkoop van zijn huis gaat moeizaam en hij is teleurgesteld in het bod van de gemeente. “Je moet weg, maar je weet niet waar je precies aan toe bent.”
Ondertussen gaat het dagelijkse leven in het dorp gewoon door. Jacques van IJsseldijk bijvoorbeeld probeert zich te focussen op zijn werk als monteur van straatverlichting. “Ik ben een lampenchirurg”, zegt hij terwijl hij een lantaarnpaal repareert. Maar ondertussen laat de situatie ook hem niet los: “Ik slaap er ook bijna slecht van hoor. Ik wil niet weg. Zo’n plek vind ik nooit meer terug.”
Bewonersgroepen opgericht
Er zijn inmiddels meerdere bewonersgroepen actief die zich inzetten voor het dorp, ieder met een eigen aanpak. Sommige inwoners willen zo snel mogelijk duidelijkheid en vertrekken, anderen blijven hopen dat Moerdijk kan blijven bestaan.
In de serie Ondertussen in Moerdijk volgt Omroep Brabant de inwoners in deze onzekere tijd. Elke maand verschijnt er een nieuwe aflevering.
