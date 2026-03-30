Boer trekt brandweerauto uit de modder: ‘Ik help graag’

Een hobbyboer heeft zondagavond een brandweerauto uit de modder getrokken in Dorst. Die was uitgerukt omdat een fietser in de sloot naast het fietspad belandde. “Ach, ik help graag”, zegt Ad Oomen bescheiden, na een belletje van Omroep Brabant.

Het slachtoffer is uit de ondiepe sloot gehaald en lange tijd gereanimeerd. Ook een traumahelikopter landde in het weiland. Daarna is de man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het precies met hem gaat is niet bekendgemaakt. De vrouw raakte niet gewond bij de valpartij.

De fietser raakte rond negen uur van de weg aan de Ketenbaan in Dorst. De man fietste samen met een vrouw over het donkere smalle fietspad in een bosgebied toen het misging.

Blubber

Een brandweerwagen kwam tijdens de reddingspoging vast te zitten in de modder op het bospad. Hobbyboer Ad woont in de straat en is gebeld door een goede vriend en ook 112-fotograaf voor Omroep Brabant.

“Ken jij iemand met een trekker?”, zo was de vraag van de brandweer aan Ad. “Ja, dat ben ik zelf”, grapte hij. En zo trok de nuchtere boer de brandweerwagen uit de blubber. Hij werkte zelf 33 jaar bij de vrijwillige bandweer. Of de ex-brandweerman en hobbyboer een held is? “Ik voel me geen held. Het meisje dat de hulpdiensten belde, dat is een held!”

Fatbike

Een meisje dat toevallig langs kwam, heeft namelijk de hulpdiensten gebeld. Ze zag een lampje in de sloot, zag de vrouw en daarna de man in het water. “Een tiener”, denkt boer Ad. “Ze kwam van haar werk af. Ze reed op een fatbike. Zo zie je maar dat jongeren op fatbikes ook goede dingen doen.”

“De vrouw heeft het meisje nog uitvoerig bedankt”, zag Ad. Daarna ging het rustige leven weer verder in de bossen bij Dorst. De nuchtere hobbyboer weet één ding zeker: “Ik hoef geen veren in mijn reet”.