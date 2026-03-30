Bibliotheek in Gemert overstroomd: 'De vloerbedekking lag vol met plassen'

Een onaangename verrassing voor biebmedewerkers van de bibliotheek in Gemert maandagochtend: het pand stond blank. Door de flinke waterschade is de bieb gesloten en het is nog niet duidelijk wanneer de deuren weer open kunnen. "Het water stond zo'n tien centimeter hoog."

Esther Göring is manager van bibliotheek De Lage Beemden, waar bibliotheek Gemert onderdeel van is. Ze kan in de loop van de middag weer door de bieb lopen zonder natte voeten te krijgen. "Ik kreeg vanmorgen foto's en filmpjes binnen van een van de medewerkers", vertelt ze. "De vloerbedekking lag echt vol met plassen water. Ik baalde verschrikkelijk."

Omdat de bibliotheek vaker te maken heeft met een lekkage via het dak, was Göring meteen bang dat de boeken schade zouden hebben. "Gelukkig was dat niet zo, het kwam niet van bovenaf. De boosdoener is een verstopte regenpijp in de patio. Er lag een handjevol bladeren voor, waardoor het water met die hevige regenval niet via de regenpijp kon weglopen. Het water stond zo'n tien centimeter hoog. Dat is via alle kanten de bieb in komen lopen."

Droge boeken

Eén gelukje: de boeken bleven droog. Al is Göring er nog niet helemaal gerust op. "De ruimte is nu wel heel vochtig. Papier neemt water op dus we moeten wel in de gaten blijven houden of de boeken niet beschadigd raken. Daar maak ik me wel zorgen over. Maar het had erger gekund."

Uiteindelijk is er 130 liter water uit de bieb gehaald. "Als je over de vloerbedekking loopt, merk je nog steeds dat het vochtig is. Je ruikt het ook een beetje. Dat zal in de loop van de week nog wel meer gaan stinken. Morgenochtend gaan we weer met een waterstofzuiger aan de gang en halen we er waarschijnlijk nog een lading water uit."

Het is dus ook nog niet duidelijk wanneer de bieb weer open kan. "De jeugdhoek staat helemaal op z'n kop. We hebben allemaal kasten leeg moeten halen en aan de kant moeten zetten. Het is even afwachten hoe het er morgen voorstaat. Heel zuur voor onze klanten."