Brute woningoverval in Waalre: OM eist 5 jaar cel

Een 68-jarige man probeerde in juli 2025 zijn 93-jarige flatgenoot te beroven in het appartementencomplex aan de Malvalaan in Waalre. Er volgde een steekpartij, waarbij beiden gewond raakten. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag vijf jaar cel geëist tegen 68-jarige verdachte.

Het 93-jarige slachtoffer was thuis toen de verdachte, die was vermomd in donkere kleding, met een groot mes binnenkwam. De bewoner herkende de man in eerste instantie niet, maar het bleek zijn flatgenoot te zijn.

Een buurman kreeg een bezorgd telefoontje en kwam in actie. Toen hij bij het appartement naar binnenliep, zag hij de bewoner bebloed op de grond liggen. De 93-jarige man riep snel dat zijn buurman het mes van de binnendringer weg moest trappen en de verdachte in bedwang moest houden.