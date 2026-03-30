Gouverneur Emile Roemer gaat weer voorzichtig aan het werk

Gouverneur Emile Roemer gaat weer rustig aan het werk. Dat bevestigt zijn woordvoerder aan de Limburgse omroep L1.

Roemer is nog steeds herstellende van een auto-ongeluk dat begin maart gebeurde. Vanaf deze week pakt de politicus uit Boxmeer weer meer taken op, schrijft L1. Aan de slag

"Gouverneur Roemer gaat deze week weer een aantal werkzaamheden oppakken, uiteraard in passend tempo", aldus woordvoerder Bas Albersen. "Hij gaat weer op pad en heeft verschillende afspraken in het Limburgs gouvernement en daarbuiten."

Op zijn Facebookpagina plaatste Roemer op zondag 29 maart al een bericht waarin hij schreef dat hij weer meer taken oppakt en iedereen bedankt voor de lieve berichten.

Ongeluk

Op zondag 8 maart raakte Roemer betrokken bij een auto-ongeluk. Hierbij reed een andere bestuurder in op de dienstwagen van Roemer, die stilstond bij een verkeerslicht. Zowel Roemer als de bestuurder raakten gewond. Roemer moest een groot deel van zijn werkzaamheden bij de provincie neerleggen. Zijn taken werden beperkt tot korte telefoon- en videogesprekken.



Langer dan gehoopt

Woordvoerder Albersen stelde vorige week nog dat zijn herstelperiode langer duurde dan gehoopt en verwacht. Maar nu kan de gouverneur weer vaker aan het werk. En dat is positief nieuws voor Roemer, die eerder al aangaf snel weer aan de slag te willen voor Limburg.