Succesvolle theatershow Christel de Laat op landelijke tv: 'Vette shit!'

Omroep MAX zendt eind mei de succesvolle theatershow 'En door!?' van de Schijndelse comédienne Christel de Laat uit. Het is voor het eerst dat een voorstelling van De Laat op de landelijke tv te zien zal zijn. "Dit is vette shit!"

"Tot nu toe was het altijd Omroep Brabant dat mijn shows uitzond en nu kom ik dadelijk op Nederland 1", reageert de cabaretier met haar kenmerkende enthousiasme. Ze legt uit: "Zendtijd is enorm kostbaar. Zenders moeten harde keuzes maken wat ze uitzenden. Dat ze dan voor mij kiezen, op een zaterdagavond rond halftien, is echt een voorrecht. Ik voel me dankbaar dat MAX me benadert heeft. Deze zender past ook perfect bij me, ik houd van hun programma's en mijn voorstelling sluit daar ook bij aan."

De titel van de voorstelling, 'En door!?', is een levensmotto van De Laat, die op haar vijftigste koos voor het theatervak. Het dreef haar jarenlang vooruit: niet mauwen, niet stilstaan, het leven wacht niet en voor niks gaat de zon op. Tot het moment waarop ze, liggend bij de gynaecoloog, ineens besefte dat wat vaker stilstaan misschien beter is. In 'En door!?' botst die nieuwe werkelijkheid op haar oude reflex om maar te blijven rennen.

Fietstocht van Schijndel naar Italië

In hoog tempo wisselen tijdens deze voorstelling hilarische verhalen, diepgewortelde frustraties, intieme ontboezemingen en verstilde momenten elkaar af. Van anekdotes over haar fietstocht van Schijndel naar Italië, ziekenhuizen en operaties tot vakantiefoto’s en zwemavonturen. Het resultaat is een energieke en herkenbare show waarbij de lach continu in de lucht hangt, maar ook ruimte is voor verdieping. Kortom: typisch Christel de Laat.

De afgelopen jaren groeide Christel de Laat uit tot een van de meest geliefde theaterpersoonlijkheden van Nederland. Ze begon ‘pas’ in 2017 aan haar eerste solovoorstelling, zonder theateropleiding of festivalprijzen op zak. Ze veroverde vervolgens in rap tempo de harten van het Nederlandse publiek.