Twee mannen opgepakt in Eindhoven en Bergeijk voor afpersingszaak
Vandaag om 11:47 • Aangepast vandaag om 12:00
Bij de twee politie-invallen in huizen in Eindhoven en Bergeijk dinsdagochtend zijn twee mannen opgepakt. Het gaat om man van 28 jaar uit Eindhoven en een man van 30 jaar uit Bergeijk. De invallen werden gedaan in een lopend onderzoek naar een afpersingszaak.
De twee verdachten zitten nog vast en worden verhoord voor hun vermoedelijke betrokkenheid bij de afpersingszaak. Dat meldt de politie rond middaguur.
Invallen
De invallen vonden rond zes uur plaats in huis aan de Kabouterberg in Bergeijk en de Jan van Riebeecklaan in Eindhoven. In beide huizen waren meerdere mensen aanwezig. De mannen zitten nog vast.
