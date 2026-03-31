Buurt nog vol ongeloof na arrestatie man (21) in terrorismeonderzoek

Bewoners van de straat waar zaterdagmiddag in Eindhoven een 21-jarige man werd aangehouden in een terrorismeonderzoek, zijn nog altijd in shock. De politie viel een huis aan de Ruysdaelbaan binnen en hield daar de verdachte aan. De Landelijke Eenheid van de politie onderzoekt of de man banden heeft met Islamitische Staat (IS).

Het is dinsdagochtend rustig op de Ruysdaelbaan. De straat lijkt uitgestorven. Hoe anders was dat zaterdagmiddag toen de politie massaal aanwezig was . Met een stormram viel de Dienst Speciale Interventies (DSI) het huis binnen. Daarna gingen agenten in zwarte jassen naar binnen om het huis te doorzoeken. Vervolgens bekeken agenten beelden op een televisie. Daarop waren gemaskerde mannen, vuurwapens en Arabische teksten te zien. Later op de avond kwam een gespecialiseerd bedrijf voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen naar de Eindhovense straat.

Voor buurtbewoners kwam het nieuws als een verrassing. “Ik vind het heel sneu voor het gezin”, zegt een man die de familie die in het huis woont kent. “De moeder is ziek en dan komt dit er nog bovenop. Vreselijk voor haar.” De verdachte zou zijn opgegroeid in de straat. “Ik kende hem al toen hij klein was. Hij speelde vroeger buiten op straat”, vertelt hij.

De buurtbewoners kunnen bijna niet geloven dat de man banden zou kunnen hebben met IS. “Hij is een lieve jongen. Als ik hem tegenkwam zei hij altijd gedag, zoals buren dat doen. Ik wilde langs bij de moeder om haar te steunen, maar ze wil voor niemand opendoen. Dat begrijp ik wel. Daarom heb ik haar een appje gestuurd”, zegt een vrouw die verderop woont. Maar je weet natuurlijk niet wat er achter iemands voordeur gebeurt, beaamt ze.

Volgens buurtbewoners waren de vader en moeder gescheiden. Het gezin, dat uit meerdere kinderen bestaat, woont al lange tijd in de Ruysdaelbaan. “Ik hoop dat instanties het gezin hulp bieden zodat ze verder kunnen. We zullen het onderzoek moeten afwachten. Maar ik geloof niet dat hij er iets mee te maken heeft”, zegt een buurman.

