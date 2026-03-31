Universiteit fluit studenten terug om menstruatietasjes: 'Tegen de regels'

Tilburg University wil dat studentenpartij PSA de tasjes met gratis menstruatieproducten die ze op de universiteit ophing, weghaalt. De actie lijkt volgens de uni op een campagne voor de aankomende verkiezingen, en zou in strijd zijn met de huisregels. PSA weigert de tasjes weg te halen en wacht een mogelijke boete af.

De universiteit geeft aan dat de actie gezien kan worden als een campagne voor de medezeggenschapsverkiezingen. “In aanloop naar de verkiezingen hebben alle fracties een overeenkomst getekend”, vertelt Imre van der Meulen, woordvoerder van Tilburg University. “Daarin staan afspraken over wat wel en niet mag bij het voeren van een campagne. PSA mag pas over twee weken campagne voeren. PSA beweert dat deze actie geen onderdeel is van de verkiezingscampagne, maar het is wél een belangrijk thema in hun verkiezingsprogramma.”

De Progressive Student Alliance (PSA) plaatste drie dagen geleden een video op Instagram waarin ze het absurd noemen dat de universiteit dreigt de tasjes te verwijderen. De studentenpartij wil menstruatieproducten gratis beschikbaar maken voor studenten en hing op 24 maart rode tasjes met maandverband en tampons op in de toiletten van negen gebouwen.

In strijd met de huisregels

Volgens Van der Meulen zijn andere fracties niet blij met de timing van het initiatief en hebben ze er meldingen over binnengekregen. PSA zegt tegen Univers dat de timing puur toeval is, omdat het verkrijgen van financiering tijd heeft gekost.

Het ophangen van de tasjes is daarnaast in strijd met de huisregels van de universiteit. Het plaatsen van objecten op de campus is verboden. De universiteit heeft PSA gewaarschuwd dat zij de kosten van het opruimen bij de partij in rekening brengt als zij dit niet zelf doet.

Pilot krijgt vervolg

Ondertussen loopt er al een vier jaar oude pilot van studentenfractie SAM, die gratis menstruatieproducten via een kastjes beschikbaar stelt. PSA vindt dit initiatief te langzaam verlopen en besloot daarom zelf actie te ondernemen.

Tilburg University benadrukt dat ze gratis menstruatieproducten op de campus ondersteunt, maar dat initiatieven binnen de regels moeten plaatsvinden. “Wij vinden het initiatief zelf natuurlijk hartstikke mooi”, benadrukt woordvoerder Van der Meulen. “PSA heeft er veel tijd en energie ingestoken. Maar soms is het beter om eerst om de tafel te gaan en een goed gesprek te voeren. Als ze contact hadden opgenomen, hadden ze geweten dat we hier al mee bezig zijn en hadden we elkaar kunnen aanvullen.”

Want de pilot van SAM blijkt na onderzoek positief te zijn ontvangen. “Daarom zijn we op dit moment al bezig met speciale kasten, waarin op diverse plekken op de campus structureel gratis menstruatieproducten verspreid worden. Dit is uiterlijk vóór de zomervakantie rond.”