Brand tijdens pannenkoekenmiddag op school: 'Betrokkenheid van buurt enorm'

Een gezellige pannenkoekenmiddag sloeg vrijdag om na een brand op Praktijkschool de Zwaaikom in Oosterhout. Vijf mensen raakten gewond, leerlingen en personeel moesten halsoverkop naar buiten. Naast de schrik overheerst bij directeur Salo Timmermans een gevoel van dankbaarheid voor alle hulp. “Mensen stelden zelfs hun huis en douche beschikbaar voor een gewonde collega."

Bij de brand raakten vijf mensen gewond: drie leerlingen (tieners) en twee volwassenen. Eén docent liep brandwonden op en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar die is inmiddels weer thuis.

Volgens de directeur gaat het naar omstandigheden goed met de slachtoffers. “De docent heeft brandwonden, maar de verwachting is dat hij volledig herstelt. Dat geldt ook voor de leerlingen, zij hadden minder ernstige verwondingen.” Twee van de drie leerlingen zijn alweer terug op school.

Gas vliegt in brand tijdens bakken

De leerlingen waren pannenkoeken aan het bakken voor buurtbewoners in de aula van de school. Het ging mis toen er plots gas vrijkwam dat vlam vatte.

“Er is gas vrijgekomen en dat is tot ontbranding gekomen. Dat noem je dan een gasexplosie”, legt de directeur uit. Hoe dat precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. “Dat is het stuk wat we nog niet weten, dat moet verder onderzocht worden.”

Dat de gasfles zelf ontplofte, is volgens hem niet het geval. “Die is gewoon intact gebleven. Het is echt het vrijgekomen gas dat in brand is gevlogen.”