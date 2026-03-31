Brand tijdens pannenkoekenmiddag op school: 'Betrokkenheid van buurt enorm'
Een gezellige pannenkoekenmiddag sloeg vrijdag om na een brand op Praktijkschool de Zwaaikom in Oosterhout. Vijf mensen raakten gewond, leerlingen en personeel moesten halsoverkop naar buiten. Naast de schrik overheerst bij directeur Salo Timmermans een gevoel van dankbaarheid voor alle hulp. “Mensen stelden zelfs hun huis en douche beschikbaar voor een gewonde collega."
Bij de brand raakten vijf mensen gewond: drie leerlingen (tieners) en twee volwassenen. Eén docent liep brandwonden op en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar die is inmiddels weer thuis.
Volgens de directeur gaat het naar omstandigheden goed met de slachtoffers. “De docent heeft brandwonden, maar de verwachting is dat hij volledig herstelt. Dat geldt ook voor de leerlingen, zij hadden minder ernstige verwondingen.” Twee van de drie leerlingen zijn alweer terug op school.
Gas vliegt in brand tijdens bakken
De leerlingen waren pannenkoeken aan het bakken voor buurtbewoners in de aula van de school. Het ging mis toen er plots gas vrijkwam dat vlam vatte.
“Er is gas vrijgekomen en dat is tot ontbranding gekomen. Dat noem je dan een gasexplosie”, legt de directeur uit. Hoe dat precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. “Dat is het stuk wat we nog niet weten, dat moet verder onderzocht worden.”
Dat de gasfles zelf ontplofte, is volgens hem niet het geval. “Die is gewoon intact gebleven. Het is echt het vrijgekomen gas dat in brand is gevlogen.”
Leerlingen snel naar buiten
Timmermans was zelf niet in het gebouw toen het misging, maar was er snel. “Ik was vlakbij en binnen een paar minuten op school.”
Bij aankomst zag hij dat de evacuatie al was ingezet. “De kinderen waren gelukkig al buiten, op de vaste verzamelplek. De eerste hulpdiensten waren er toen ook al.” Brandweer en ambulances rukten massaal uit. Kort daarna volgden meer hulpdiensten.
De leerlingen werden na de evacuatie opgevangen in het nabijgelegen buurtcentrum De Pannenhoef. Daar bleven ze totdat ze hun spullen weer konden ophalen en naar huis konden.
De impact van de brand op de leerlingen is groot. “Daar gaat nu de meeste zorg en aandacht naar uit”, zegt de directeur. Om ze te helpen met het verwerken van de schrik, schakelde de school hulp in van de GGD. In de dagen na de brand werden vooral de betrokken klassen begeleid. Ook ouders konden terecht op school voor advies en gesprekken.
Buurt schiet te hulp
Wat Timmermans vooral bijblijft, is de steun uit de omgeving. Buurtbewoners boden direct hulp aan. “Mensen stelden zelfs hun huis en douche beschikbaar voor een gewonde collega. Dat is echt hartverwarmend.” Het laat volgens hem zien hoe betrokken de omgeving is.
Ook heeft hij veel lof voor de hulpverleners. “De samenwerking met hulpdiensten was echt fantastisch. Je ziet hoe professioneel iedereen samenwerkt, dat helpt enorm.”
Onderzoek moet duidelijkheid geven
Hoe het gas precies is vrijgekomen, wordt nog onderzocht. De school wacht die uitkomsten af voordat er maatregelen worden genomen. “Eerst moeten we weten wat er fout is gegaan, zodat we kunnen kijken wat we in de toekomst anders moeten doen”, legt Timmermans uit. “Daar is het nu nog te vroeg voor.”