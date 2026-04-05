Minderjarige jongen uit Oisterwijk aangehouden voor steekpartij Moergestel

De verdachte die zaterdagavond is aangehouden voor betrokkenheid bij een steekpartij in Moergestel, is een minderjarige jongen uit Oisterwijk. Hij werd in zijn huis aan de Terburghtweg in Oisterwijk aangehouden. Het slachtoffer van de steekpartij is een 31- jarige man. Hij raakte lichtgewond. Waar de man vandaan komt, kon de politie zondag niet zeggen.

De steekpartij gebeurde zaterdagavond rond kwart over zeven aan de Huysackerstraat in Moergestel. Daar ging een ruzie aan vooraf. Of een en ander op straat of binnen in een huis gebeurde, kon de politie zondag nog niet zeggen

Later kreeg de politie ook informatie dat er in Moergestel geschoten zou zijn. Of dat ook zo is, kon de politie zondag ook nog niet zeggen. Dat wordt onderzocht zegt een woordvoerder. Ook de toedracht van de ruzie die uitmondde in de steekpartij wordt nog onderzocht.