Deze horecabaas had liever vandaag nog geen feestje: 'Beter voor omzet'

Van een horecaondernemer in de Eindhovense stad hoeft PSV vandaag nog geen kampioen te worden. Hij stelt het feestje liever nog een weekje uit: dat is beter voor de omzet.

"Het is rustig nu", concludeert de man. "Voor de omzet zou het beter zijn als we volgende week de titel pakken ."

Hij moet volgende week wel extra personeel regelen. "We hebben dan personeelsuitje naar het buitenland, dan kan ik in ieder geval niet mee."

Ook veel fans vinden het geen probleem als het kampioensfeest nog een week wordt uitgesteld: "Kunnen we nog een dagje extra zuipen!" Want dat kampioenschap dat komt er sowieso, verwachten de fans op Stratumseind. "En als het volgende week niet is, dan de week daarop. Of de week daarop. Ook helemaal prima."