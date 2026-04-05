Navigatie overslaan
VIDEO

Deze horecabaas had liever vandaag nog geen feestje: 'Beter voor omzet'

Gisteren om 14:03 • Aangepast gisteren om 17:16
PSV supporters volgen de wedstrijd op Stratumseind (foto: Rob Engelaar/ANP)
PSV supporters volgen de wedstrijd op Stratumseind (foto: Rob Engelaar/ANP)

Van een horecaondernemer in de Eindhovense stad hoeft PSV vandaag nog geen kampioen te worden. Hij stelt het feestje liever nog een weekje uit: dat is beter voor de omzet. 

Profielfoto van Janneke Bosch
Geschreven door
Janneke Bosch

"Het is rustig nu", concludeert de man. "Voor de omzet zou het beter zijn als we volgende week de titel pakken." 

Hij moet volgende week wel extra personeel regelen. "We hebben dan personeelsuitje naar het buitenland, dan kan ik in ieder geval niet mee."

Ook veel fans vinden het geen probleem als het kampioensfeest nog een week wordt uitgesteld: "Kunnen we nog een dagje extra zuipen!" Want dat kampioenschap dat komt er sowieso, verwachten de fans op Stratumseind. "En als het volgende week niet is, dan de week daarop. Of de week daarop. Ook helemaal prima." 

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.